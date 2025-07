Fuerte sistema frontal traerá lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h a seis regiones del país

Un nuevo sistema frontal se aproxima al país y se espera que genere condiciones climáticas adversas en al menos seis regiones del centro y sur. Traerá consigo lluvia, viento y cielos nublados, lo que promete un fin de semana invernal entre las regiones de Biobío y Valparaíso.

El pronóstico indica que el impacto más fuerte se sentirá en el sur, pero también se prevén condiciones inestables en varios sectores de la zona central entre el jueves 24 y el domingo 27.

Las temperaturas descenderán significativamente, con cielos mayormente grises y la posibilidad de lluvias, además de viento moderado, según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Efectos del sistema frontal en las regiones

El viento es uno de los principales efectos de este sistema. La DMC emitió una alerta por viento de intensidad “normal a moderado” que afectará a la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, especialmente en las zonas de montaña, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Respecto a las precipitaciones, la región que más sufrirá será Biobío. Según Meteored, se estima que Concepción podría recibir hasta 40 milímetros de lluvia, mientras que Los Ángeles podría acumular unos 45 milímetros, lo que se clasifica como lluvia de intensidad moderada a fuerte.

Asimismo, existe la posibilidad de que se formen tormentas eléctricas en el borde costero, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. En contraste, las precipitaciones en Valparaíso y O’Higgins serán más leves, con menos de 5 milímetros de acumulación, lo que indica lluvias de muy poca intensidad.

En la Región Metropolitana, aunque no se prevé lluvia, se anticipan cielos nublados y temperaturas frías. Las máximas en Santiago no superarán los 15 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 4 °C y 7 °C. Es posible que el domingo 27 se registre alguna precipitación, aunque no está confirmada.