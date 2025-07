“Gracias a Dios le quedan pocos meses”: El polémico comentario de Ossandón sobre la subsecretaria Elgueta

Este jueves, durante la inauguración de la Smart City Expo Santiago 2025, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), hizo un comentario que generó incomodidad en los presentes.

En su intervención, Ossandón comenzó diciendo: “No se asusten, voy a hablar más corto que la subsecretaria. Gracias a Dios le quedan pocos meses de Gobierno” . Esta afirmación provocó una reacción inmediata entre los presentes, que mostraron una mezcla de sorpresa y risa ante el tono de la broma, hacia lasubsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta.

Ante la respuesta del público, el senador intentó aclarar su comentario, señalando que no se refería a la duración de su discurso en comparación con el de Elgueta, sino a su estilo de hablar: “No, (es) porque habla mucho”, comentó mientras sonreía hacia la audiencia.

Una relación de amistad

Ossandón también aprovechó la ocasión para destacar su amistad con el gobernador Claudio Orrego, a quien conoció cuando ambos ocupaban el cargo de alcaldes.

Relató un episodio en el que Orrego y Elgueta, que en ese momento trabajaba con él, pasaron tiempo en su oficina: “(Orrego) llegó a mi oficina con la subsecretaria (Elgueta), que trabajaba con él, estuvieron 10 días copiando todas las cosas buenas que hicimos, y también las malas. Creamos una amistad sobre la base del bien común”, expresó Ossandón.

Además, durante el discurso de la subsecretaria, también se dio un momento curioso. Orrego hizo un gesto para que acelerara su presentación, lo cual fue comentado con humor por Elgueta: “El gobernador me hace así (gesto apuntando al reloj), que me apure, me queda poquito”.