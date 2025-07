Kaminski aclara el motivo de su declaración por crimen de empresario del barrio Meiggs: “Me cuesta entender todo esto, todavía estoy en shock”

Francisco Kaminski aclaró esta mañana los motivos de su declaración ante el Ministerio Público por el crimen por sicariato del empresario del barrio Meiggs, José Felipe Reyes Ossa, luego de revelarse la detención de un cuarto implicado en su muerte.

Fue en el programa “Mucho Gusto” donde el animador sinceró su relación de amistad con Reyes y Wilson Verdugo Díaz, un reconocido empresario del rubro gastronómico que fue detenido por ser presuntamente el autor intelectual del asesinato, y quien habría financiado con $30 millones a los sicarios que finalmente ultimaron a Reyes Ossa.

La declaración de Francisco Kaminski

“Yo, a Felipe lo conozco como hace 10 años, la verdad, a José Felipe Reyes, que es la víctima, con quien tuve una relación que fue incrementándose. Partió comercialmente, lo conocí porque me buscaba algunos auspiciadores para algunos programas que tenía en el cable, ahí de Estación Central, me hizo algunos nexos, y fuimos poco a poco creciendo, como te digo, en los nexos como de amistad”, reconoció el animador.

“De cierta manera, teníamos una buena relación. Incluso sentí que cuando yo pasé mi periodo más duro, cuando tuve el tema de la separación, él se portó súper bien conmigo. Estaba muy preocupado. Yo sentía mucho cariño por él y él también sentía mucho cariño por mí, y de hecho, estoy todavía como súper afectado por lo que sucedió porque cuesta creer”, dijo Kaminski.

Respecto de sus vínculos con Verdugo, que mantenía una relación de amistad con la víctima y que habría financiado su asesinato debido a deudas por millonarios préstamos con Reyes Ossa, el conductor televisivo señaló que “a él también lo conocí en la época en que hacía un programa para el cable, porque él puso un auspicio de uno de sus restaurantes”.

“Mi relación con don Wilson al principio fue sólo por un tema comercial y posteriormente, por Felipe, que tenía nexos con él y lo invitaba. Es que ellos dos eran súper amigos”, aclaró.

Francisco Kaminski entregó su versión esta mañana en el programa "Mucho Gusto". Fuente: Captura de pantalla Mega.

“Ese día me llama Felipe para saludarme, como cualquier día, para contarme como estaba. Incluso fue como súper coloquial porque venía como con el ceño fruncido, y yo le digo ‘pa’ qué andai tan enojado’, y me dijo que se había sentido mal, pero él estaba como preocupado por cómo iba yo con mis cosas. Y bueno ‘ya, qué vas a hacer’, le digo. ‘Voy a hacer unos trámites, luego me devuelvo’, me dice”, prosiguió el rostro televisivo, quien aseguró que su testimonio fue para dar por cerrada las investigaciones preliminares del caso.

“Este personaje ya estaba detenido, pero tenían que entrevistar a todas las personas que se habían comunicado con él el mismo día de su asesinato”, señaló Kaminski, quien aseguró desconocer la millonaria deuda que mantenía Verdugo con el Rey del barrio Meiggs. “No sé qué relación comercial tenían ellos dos. eso también me lo preguntaron ayer”, contó.

Los vínculos con el autor intelectual

Del mismo modo, el animador descartó haber pedido algún préstamo a la víctima y estar vinculado al empresario detenido en otro tema que no fuera comercial. Incluso afirmó que el motivo por el que no fue al funeral de Reyes fue por recomendación de un abogado, para no desviar la atención de la investigación dada su connotación mediática.

“Me recomendaron que no fuera porque no era bueno que se desviara la investigación. Pero obviamente estaba ahí, en todo momento, con los amigos que yo conocía de él, hablando y preocupado, de cierta manera sintiéndolo a mi manera, porque era una persona que se preocupó harto de mi persona”, indicó, al paso que descartó que sus problemas financieros, denunciados por Carla Jara tras su separación hayan estado vinculados con algún préstamo de la víctima o el empresario gastronómico.

“Me cuesta entender todo esto. Todavía estoy en shock, y como todos los cercanos a esa relación porque siempre escuché a Felipe hablar bien de Wilson”, señaló Kaminski, quien reconoció no sólo haber quedado impactado por el crimen sino que preocupado por la posible intervención de Verdugo en el asesinato de Reyes.

“Claro, pero de cierta manera yo con la víctima tenía una relación, pero con don Wilson era una relación por la víctima, de cierta manera. Yo cuando lo veía, era por Felipe. Y sí, saber esto hace que a uno se le apriete la guata”, concluyó.