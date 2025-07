Madre denuncia negligencia tras recibir a su hijo con fractura de fémur desde jardín infantil en Chiguayante

Una grave denuncia por presunta negligencia afecta al jardín infantil “La Esperanza” de Chiguayante, luego de que un menor de tan solo un año y tres meses fuera entregado a sus padres con una fractura de fémur, sin que se haya aclarado hasta ahora cómo se produjo la lesión.

Todo ocurrió el pasado 7 de julio, cuando Lucas fue dejado en el recinto por sus padres, como todos los días. Entró caminando, aparentemente en perfecto estado de salud. Su madre, Paulina, relató que mientras realizaba trámites en el Compin recibió una inesperada llamada telefónica. “Era la tía Leslie, quien me dijo ‘mamita, vente rápido porque el Lucas no puede caminar. Estaba jugando en el suelo, el Lucas quiso pararse y no pudo apoyar su pie izquierdo en el suelo’”, contó en conversación con BioBioChile.

Al no poder ser trasladada por su esposo, Paulina tomó un Uber y llegó rápidamente al jardín. “Corro al jardín y sale una funcionaria. Me dijeron que pasara y vi a mi hijo en los brazos de una asistente. Tomo al Lucas en brazos y le digo: ‘¿qué te pasó, papito?’”, relató entre lágrimas. Asegura que el pequeño lloraba de dolor, sin poder calmarse.

Uno de los momentos que más indignación provocó en la familia fue cuando una de las funcionarias sugirió que quizás el dolor del niño se debía a un problema de apéndice, ignorando que este se localiza en el lado derecho del cuerpo, mientras que Lucas no podía apoyar su pierna izquierda.

La madre intentó poner al niño de pie para corroborar la información que le entregaron, pero efectivamente no podía pararse. Alarmados, lo trasladaron al SAR de Chiguayante, donde le tomaron una radiografía que confirmó el verdadero diagnóstico: Lucas tenía una fractura de fémur . De inmediato fue derivado al Hospital Regional de Concepción, donde permaneció hospitalizado tres días y fue enyesado desde la cadera hasta los pies.

Carlos, padre del menor, regresó al jardín para pedir el seguro escolar, pero no se lo habrían entregado de forma inmediata. “Ni siquiera ellos llevaron al Lucas al SAR”, reclamó indignado. Además, denuncia que una funcionaria insinuó que el menor “podría haber llegado así desde la casa”, lo cual consideran absurdo, ya que “entró caminando perfectamente”.

Los padres acusan que no se siguieron los protocolos básicos y que nadie del recinto fue capaz de explicar lo sucedido. “Nosotros lo dejamos bien, llegó caminando. Incluso en el informe del jardín aparece que no tenía problemas hasta que nos llamaron. Queremos saber qué pasó realmente con nuestro hijo”, enfatizaron.

En conversación con el abogado de la familia, Juan Pablo Gallardo, se confirmó que ya presentaron una denuncia en Fiscalía y que interpondrán una querella criminal y una demanda civil.

Consultado por el caso, el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur (SLEP), organismo responsable del establecimiento, señaló que se activaron los protocolos correspondientes.

Por su parte, el jardín emitió un comunicado a la comunidad educativa donde sostuvo que se actuó conforme al Reglamento Interno de Educación Parvularia (Riep) y que hay un sumario administrativo en curso. “Estamos colaborando activamente con las entidades pertinentes y a la espera de los resultados que estas instancias determinen”, indicaron.

Mientras tanto, la familia vive con la angustia de no saber si Lucas quedará con secuelas permanentes y con la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió ese día.