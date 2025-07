Claudio Orrego defiende su gestión ante intento de destitución: “No me amedrentarán”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió a la solicitud de destitución presentada en su contra, la cual calificó de un “aprovechamiento político-electoral”. La petición fue impulsada por consejeros republicanos con el respaldo de la UDI y se presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ella, se acusan a Orrego de dos causales graves: notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa.

Orrego indicó que esta acción representa “de principio a fin de aprovechamiento político-electoral” y recordó que es una táctica similar a la utilizada en acusaciones que fracasaron contra otros funcionarios, como el ministro Carlos Montes y la ministra Carolina Tohá. Enfatizó que estos intentos carecen de fundamentos sólidos tanto de hechos como de derecho.

El gobernador afirmó que no permitirá que se vulnere “el derecho de la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría”. Con 35 años de experiencia en el servicio público, Orrego mencionó que ejercerá su derecho a la defensa y no aceptará que se “siga manoseando mi nombre”.

El requerimiento, que tiene más de 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres, y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. En el documento se detallan varias acciones que, según la oposición, constituyen una “conducta sistemática, reiterada y estructural” de uso indebido de fondos públicos para beneficiar la campaña personal de Orrego.

Detalles del requerimiento

Entre los antecedentes presentados, se señala:

Personalización indebida de la comunicación institucional: De 38 notas de prensa analizadas, 28 destacaban la imagen y el nombre de Orrego, lo que, según la UDI, se convierte en propaganda encubierta financiada por el Estado.

De 38 notas de prensa analizadas, 28 destacaban la imagen y el nombre de Orrego, lo que, según la UDI, se convierte en propaganda encubierta financiada por el Estado. Uso de actos oficiales durante la campaña: En octubre de 2024, mientras Orrego tenía permiso para hacer campaña, el gobernador subrogante, Manuel Gallardo, realizó al menos 18 actividades públicas mencionando a Orrego como líder del Gobierno Regional. Esto, según el requerimiento, fue una estrategia para mantener vigente su imagen electoral mediante actos oficiales.

En octubre de 2024, mientras Orrego tenía permiso para hacer campaña, el gobernador subrogante, Manuel Gallardo, realizó al menos 18 actividades públicas mencionando a Orrego como líder del Gobierno Regional. Esto, según el requerimiento, fue una estrategia para mantener vigente su imagen electoral mediante actos oficiales. Operación política deliberada: Se argumenta que estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de un plan “deliberado, planificado desde enero de 2024” que utilizó recursos públicos para cimentar la candidatura de Orrego.

El documento indica que no se trata de errores administrativos, sino de un patrón de conducta que viola principios esenciales del Derecho. Invoca artículos de la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y la Ley N° 19.175 sobre Gobierno Regional, solicitando que Tricel declare la cesación en el cargo de Orrego por estos motivos. Este proceso ya fue declarado admisible.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó que los consejeros regionales tienen derecho a presentar su requerimiento, pero enfatizó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios. “No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Si Orrego ha cometido errores, tendrá que asumir las consecuencias, pero por lo menos hay que presumir la inocencia”, comentó.