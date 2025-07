“No soy perfecto”: Edmundo Varas reaparece tras ser acusado de hostigamiento por su expareja

El exchico reality Edmundo Varas vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su expareja, Paulina León, conocida en redes sociales como Paly, lo acusara públicamente de hostigamiento tras el quiebre de su relación.

Según relató la profesional de la salud al medio Fotech, ha sido víctima de insistentes conductas de acoso por parte de Varas, quien, afirma, no ha respetado sus límites luego de la separación.

“Terminé con él porque era demasiado celoso y en Brasil se portó horrible. Prácticamente, quería que no mirara a ninguna parte”, aseguró León, explicando que tras la ruptura él habría intentado seguir contactándola y, en una ocasión, llegó hasta su departamento sin su consentimiento, bajo el argumento de recuperar una rasuradora.

“Tuve que decirle que ya no estábamos juntos, que no quería verlo. Con eso se descontroló,fue a mi casa y entró a mi edificio sin mi autorización, porque tenía el control del portón eléctrico de mi estacionamiento", relató la expareja de Varas.

Tras ese hecho, la mujer, asegura, decidió tomar medidas legales. “Él alegaba que iba a buscar una máquina rasuradora, pero se le iba la idea y me insistía en que yo no quería abrir la puerta, porque seguramente estaba con alguien en mi departamento. Ese día lo denuncié por maltrato psicológico”, añadió.

Edmundo Varas reaccionó a denuncia de su expareja

Ante estas denuncias, Varas decidió emitir una respuesta pública a través del mismo medio. “No soy perfecto. Pero tampoco soy lo que dicen de mí”, expresó, lamentando el juicio social que, asegura, ha recaído sobre él sin espacio para su versión de los hechos.

“Me han cancelado sin preguntar. Pude haber reaccionado de inmediato, defenderme, explicar. Pero elegí guardar silencio”, agregó el exchico reality, quien además señaló estar actualmente estudiando psicología.

Varas reconoció errores del pasado, aunque enfatizó en que ha trabajado en su proceso personal: “Sé que tengo un pasado. Fue público, fue desordenado, y fue parte de una etapa de la que he aprendido mucho. Pero no define quién soy hoy. También tengo un presente distinto”.

Finalmente, compartió su preocupación por las consecuencias sociales que ha enfrentado tras las acusaciones: “No he hecho nada malo. Y aun así, he sentido miedo. Miedo de que me griten algo en la calle. De que no me crean. Miedo de que esto cierre puertas para siempre”.

“A veces la funa no es una denuncia. Es un castigo sin juicio. Y no se trata de negar el dolor de otros. Se trata de que yo también tengo derecho a no ser destruido”, concluyó.