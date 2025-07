Sin detenidos termina desalojo de liceos emblemáticos ordenado por la Municipalidad de Santiago

Seis son los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago que la mañana de este viernes 25 de julio fueron tomados por un grupo de estudiantes, luego que el alcalde Mario Desbordes se negara a recibirlos y escuchar sus demandas, según indicaron los jóvenes.

El jueves pasado, estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera, Instituto Nacional, Manuel Barros Borgoño, Liceo Confederación Suiza, Liceo Isaura Dinator y Liceo de Aplicación, llegaron hasta el frontis del municipio para protestar contra el jefe comunal.

Desde el Centro de Estudiantes del Liceo 1 indicaron que hace 5 meses que el alcalde Desbordes “ha hecho vista gorda a las peticiones de reunión de todos los centro estudiantiles de la comuna. Hoy hemos venido de manera presencial a exigir una respuesta, a hacer la entrega de nuestros petitorios para poder recibir respuestas certeras”.

Sin embargo, no fueron recibidos por el jefe comunal y este viernes decidieron tomarse los establecimientos. Por tal razón, y tras orden del Municipio de Santiago, Carabineros llevó a cabo de forma simultánea el desalojo del Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 1° Javiera Carrera, Liceo Isaura Dinator de Guzmán y Liceo Teresa Prats. Sin embargo, no hubo detenidos, según la policía uniformada.

El alcalde de Santiago, por su parte, afirmó que “ayer exigían ser escuchados y recibir un petitorio. En paralelo que lanzaban panfletos con mi cara, con una pistola en la cabeza y una bala saliendo por el otro lado. Así no se dialoga. Pero con todo, aunque no hubieran hecho eso y yo supuestamente no los recibo, eso no justifica los hechos de violencia que se vivieron acá”.

Asimismo, Desbordes agregó que van “a restablecer el orden, vamos a dialogar con todo el que quiera dialogar. Pero no voy a tolerar estos actos de violencia, no me voy a dejar amedrentar por las amenazas. Y vamos a trabajar conjuntamente con las comunidades, para que la comunidad escolar mayoritaria recupere el control de los establecimientos”.