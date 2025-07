Matthei no asegura respaldo a Kast en segunda vuelta: “Los republicanos han tratado de destruirme”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tomó una postura firme en relación a las recientes tensiones con José Antonio Kast y el Partido Republicano, tras acusaciones de una “campaña asquerosa” de desinformación en su contra. Durante una entrevista en el programa ‘Ahora es Cuando’ de Radio Infinita, Matthei no escatimó en críticas hacia su oponente, señalando que la campaña ha tenido un impacto significativo en su imagen y propuestas.

Matthei denunció que “son campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales”. Además, adelantó que “probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de RN y después veré si yo me querello”, refiriéndose a acciones legales que podría emprender en contra de quienes resulten responsables de esta situación.

Impacto de la desinformación

La exalcaldesa de Providencia también expresó su frustración sobre cómo estas campañas de desinformación han afectado su imagen pública. “¿Si yo pensara que alguien tiene alzhéimer estaría dispuesto a votar por esa persona? Me ha perjudicado enormemente”, aseveró.

Matthei enfatizó que el uso de información falsa y manipulada no solo afecta a su candidatura, sino que también representa un problema más amplio para la democracia. Al respecto, comentó que “los Republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”.

Posición frente a Kast

Respecto a una posible colaboración o apoyo hacia Kast en una eventual segunda vuelta, Matthei fue categórica: “no creo que él pase a segunda vuelta, voy a hacer todo lo posible para pasar yo”.