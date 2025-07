Mario Desbordes y operativo contra el comercio ambulante en barrio Meiggs: “No se instala nunca más un toldo azul”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró esta mañana que el principal objetivo del gigantesco operativo realizado desde esta madrugada en el barrio Meiggs para controlar el comercio ambulante en algunas calles del sector, es el inicio de un esfuerzo del municipio y otras instituciones públicas para eliminar definitivamente la operación de los toldos azules y el comercio ilegal en el lugar bajo el amparo de diversas organizaciones criminales.

Desde primera hora el jefe comunal lideró en conjunto con efectivos de Carabineros, de seguridad del propio municipio y el Delegado Presidencial de la RM, Gonzalo Durán, un procedimiento para despejar de comercio callejero el sector de las calles Meiggs, Campbell y Garland.

Un tremendo operativo que hasta este momento ha permitido desalojar buena parte del sector y retirar productos de venta ilícitos, entre otras acciones que buscan desarticular además a bandas criminales que operan en el barrio.

La promesa de Mario Desbordes

“Acá se está haciendo un trabajo que va a ser de largo aliento, en donde ya se ha sorprendido con trabajo del municipio e Impuestos Internos, nueve mil millones de pesos en evasión, sólo en un par de meses”, informó Desbordes.

De aquí en más ya no vamos a parar. Mes a mes, en la medida que tengamos la capacidad para mantener el control de la calle recuperada — Mario Desbordes

“Tenemos también setenta bodegas clandestinas que están identificadas, y que van a ir siendo allanadas y decomisado todo, paulatinamente también, y que vamos a ir recuperando, que es el clamor que nos plantea la Cámara de Comercio de Meiggs, de manera ordenada y gradual”, agregó el jefe comunal, quien aseveró ante los medios de prensa que este procedimiento tiene por finalidad “ir recuperando calles de manera gradual”.

“Ahora, de aquí en más ya no vamos a parar. Mes a mes, en la medida que tengamos la capacidad para mantener el control de la calle recuperada. No tiene ningún sentido hacer un gran operativo, sacar cientos de toldos, si tres días después la situación está igual”, enfatizó el alcalde.

“Por lo tanto, estas primeras calles recuperadas, donde estamos sacando decenas de toldos azules, donde nos agredieron a nuestros funcionarios hace un mes atrás, tienen rejas. Estas rejas las estamos reforzando, va a haber control de acceso, vamos a controlar, y los ciudadanos que vengan a comprar, libre tránsito”, puntualizó.

“Las personas que vengan con un fierro, toldo, etcétera, no van a acceder acá. Y vamos a tener guardias al interior también impidiendo eso. O sea, aquí la tarea, que no es fácil, que tenemos que enfrentar, es que en estas pocas calles que ya estamos recuperando, no se instala nunca más un toldo azul”, advirtió el alcalde, quien explicó que este operativo se extenderá a otras calles del sector una vez recuperadas estas calles intervenidas.

“Es lo mismo que tenemos que hacer en las demás calles que vamos a ir recuperando. Salvador Sanfuentes, entre Exposición y San Alfonso, es paseo peatonal. Ustedes acaban de ver el paseo, no existe. Eso hay que recuperarlo. Toda calle Conferencia. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, a ver si nos autoriza a que calle San Alfonso, que está dentro de la propuesta del Plan Maestro que hace la Cámara de Comercio, también la podemos transformar en semi-peatonal. Esa es la forma en que vamos a trabajar, gradualmente, para ir recuperando esta zona que ha estado tan abandonada durante muchos años”, sentenció Desbordes, quien reforzó sus dichos en el matinal de Chilevisión.

“Esta es la primera parte, una parte pequeña que estamos recuperando. Aquí fue donde nos agredieron a funcionarios hace poco, son tres cuadras de muchas cuadras que hay que ir recuperando de manera gradual. Siempre he señalado lo mismo, vamos a ir recuperando en la medida que tengamos la capacidad de después mantener controlado el espacio que recuperamos, porque no sacamos nada con hacer grandes intervenciones, retirar miles de toldos y dos días después esta la cuestión igual que antes”, dijo.

El alcalde Mario Desbordes explicó en "Contigo en la mañana" los alcances del operativo en el barrio Meiggs. Fuente: Captura de pantalla Chilevisión.

“Eso no lo vamos a hacer así, por lo tanto, en este espacio, de ahora en adelante, va a haber un control de agentes de seguridad municipal, 24 horas al día, control de acceso, etcétera, y eso se está haciendo en conjunto con la Cámara de Comercio del barrio Meiggs, que incluso está ayudando a financiar con un aporte hacia el municipio para que tengamos financiados por ellos, por lo menos, 25 guardias para estas tres calles”, contó.

“Lo mismo vamos a hacer en otros lados. Aquí vamos a mejorar la iluminación, vamos a poner cámaras de televigilancia, y eso se va a estar repitiendo en los próximos meses, de manera gradual, en otras calles del sector hasta que logremos recuperar, ojalá todo el barrio Meiggs, en una tarea que es súper difícil, y en donde nos está ayudando mucho el delegado, el ministerio de Seguridad, y otras autoridades más”, sinceró.

Apoyo integral en barrio Meiggs

“Estamos trabajando muchas autoridades juntas. Esto no es una pega del municipio solamente, es una pega del Estado, de Impuestos Internos y otras instituciones más. Sería súper injusto que diga que me siento abandonado por el Estado, porque en este procedimiento me está ayudando el Delegado Presidencial, porque el ministro de Seguridad, ayer hablé con él de este tema, ayer hablé con la subsecretaria Leitao por el tema de la ley. Somos muchos los que estamos trabajando en este problema que es de difícil solución”, agregó.

“Tenemos análisis de inteligencia que nos permite determinar varias cosas en paralelo. La primera, dónde podrían irse los toldos azules que no se regularizan. Porque nosotros también les estamos haciendo una invitación. Son muchos chilenos y algunos extranjeros que ya tienen tiempo suficiente en el país para arrendar un local comercial, y aquí hay cientos de locales desocupados. Les hemos dicho ‘arriende un local’, los ayudamos en los trámites con Impuestos Internos, le damos patente, formalícese. Va a pagar incluso menos arriendo del que paga en la calle. El problema es que mientras esté el incentivo de seguir en la calle, de ahí no los movemos”, prosiguió.

“Una vez que los hayamos sacado, que es lo que nos pasó con la galería en Santo Domingo, que estaba dos cuadras del municipio, que tuvimos que clausurar después de veintitantos años funcionando sin patente, sin permisos, sin recepción. Todas las instalaciones eléctricas hechas a la mala, etcétera. Ya más de la mitad de los comerciantes de esa galería se trasladaron a otras galerías. Nos vinieron a pedir ayuda, los estamos ayudando para formalizarse, para regularizarse”, explicó.

“Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, que me reuní anoche con él para hablar de este operativo, con Felipe Muñoz, que estamos trabajando codo a codo, todo este sector. Está preocupada la gente de Patronato, que no se les vayan a Patronato estos comerciantes y no les tomen ese barrio. Estamos hablando con el alcalde Fares Jadue, vamos a suscribir un acuerdo con el alcalde Jadue para intercambio de información, trabajo en conjunto, y además de eso, obviamente, estamos pensando qué pasa con las organizaciones criminales más peligrosas, porque en Franklin y en Meiggs tenemos presencia de los Trinitarios, el Tren de Aragua, los Espartanos, los Gallegos y los Pulpos. Estamos hablando de asociaciones muy peligrosas. Por lo tanto, riesgos son muchos, bien extendidos, y la verdad estamos analizando lo que viene desde distintos puntos de vista”, reconoció.

“Quiero ser súper justo acá, porque lo más fácil de decir es ‘yo, yo, yo’, pero aquí somos nosotros y somos muchos nosotros”, finalizó.