Matthei reconoce que denuncia de campaña en su contra del comando de Kast “pone nerviosos” a “mucha gente” de su sector que “lo único que no quiere es que gane Jeannette Jara”

La candidata presidencial del bloque derechista de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseveró este martes en el programa “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, que mucha gente de su sector político se “pone muy nerviosa” de sus polémicas con José Antonio Kast porque temen que ello signifique una vitoria de la carta oficialista Jeannette Jara (PC) en las elecciones presidenciales.

Fue en el contexto de sus declaraciones con respecto a las Fake News y la campaña de acoso por redes sociales que ha sufrido en las últimas semanas, que la candidata a La Moneda del bloque de partidos de RN, UDI y Evópoli sinceró los temores de varios militantes de su sector ante la posibilidad que su denuncia de “campaña asquerosa” de algunos integrantes del Partido Republicano siga tomando la agenda noticiosa a pocos meses de las elecciones.

Los temores en el bloque de Evelyn Matthei

“Obviamente hay mucha gente de mi sector que lo único que no quiere es que gane Jeannette Jara”, indicó Matthei en el matinal de CHV, quien aseveró que “cualquier pelea entre nosotros (contra José Antonio Kast), los pone muy nerviosos”.

“Pero yo, realmente (…) a mí me habían atacado muy fuertemente y yo en algún momento lo dije. Lo dije en una radio, que había una campaña asquerosa en mi contra”, se defendió.

La postura de la exalcaldesa de Providencia la reforzó al afirmar que este tipo de campañas de desprestigio sobre la base de informaciones falsas lo único que buscan es allanarle el camino al candidato republicano a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Yo creo que es importante que la gente entienda que estamos hablando de campañas en redes sociales, que son muy masivas, que son coordinadas, y donde se trata de plantar una mentira o algo que haga parecer muy mal a una persona”, puntualizó.

Evelyn Matthei. Fuente: Captura de pantalla Chilevisión.

“Eso me lo hicieron a mí, y bueno, ya lo había hablado en su momento. Pero cuando me enteré, porque me empezaron a llegar muchos otros que me dijeron ‘a mi me pasó lo mismo’, fue cono el #MeeToo. Entonces, yo además mandé a pedir un informe para ver qué es lo que había pasado con la periodista Paloma (Ávila), de Enela, y ahí efectivamente, me di cuenta que a Paloma, 10 minutos después del incidente (con Kast), en Enela, estas mismas cuentas que me habían hecho mucho daño a mi, habían empezado a atacarla a ella, de una forma muy brutal”, contó.

“Yo dije: ‘¡Ya, basta!’, porque cuando entre políticos se pegan es como ‘ya, no me gusta’, pero uno lo puede entender. Pero cuando a una periodista la trolean, uno dice: ‘¿Qué viene después?’. Porque el día de mañana, y más todavía si llegasen a tener el poder de la presidencia. Porque el día de mañana un juez está a punto de juzgar algo y lo empiezan a trolear, y lo sacan por esa forma; o a un fiscal, que está investigando; o a un dirigente sindical o un dirigente empresarial, o a cualquier cosa; ya se salió de la esfera de lo político. Y eso a mi me pareció que no es propio de una democracia”, enfatizó Matthei, quien reveló que más allá de prosperar en la acción judicial en contra de quienes resulten responsables de los ataques a su persona, el mecanismo de desprestigio lo tiene muy identificado en sectores favorables a la candidatura de Kast.

“Básicamente son las mismas cuentas que le dan like a él de todo, pero además uno ve a quiénes han atacado. Atacaron hace cuatro años atrás a (Sebastián) Sichel. ¿Quién pasó a segunda vuelta? Kast. Atacaron a (Johannes) Kaiser cuando estaba punteando, lo botaron. Y ahora yo, y también Paloma. ¿Qué tiene de común todo eso? ¿A quiénes afectaba todo eso? Pero además he ido teniendo bastante información de adentro (del partido)”, finalizó.