“Yo creo que, como dice Arjona, el amor se cohíbe en los tribunales”: Franco Parisi aborda la deuda de pensión alimenticia

El candidato presidencial del PDG Franco Parisi, estuvo invitado al programa de CHV ‘Plan Perfecto’, en donde conversó con el panel encabezado por su animadora, Diana Bolocco.

PUBLICIDAD

Pepi Velasco entró de llenó y le lanzó: “Yo te quiero hacer una pregunta, porque tú eres una persona que cachai tantos los números, y preocupado, digamos, y lácteos. ¿Cómo llegai a tener una deuda por pensión alimenticia de 200 millones de pesos?¿Cómo pasa una cosa así?“.

Ante esto, Parisi respondió: “yo amo a mis hijos, ¿ok? Y tengo un acuerdo judicial que no puedo hablar del tema".

“Yo cometí errores, adultos que no llegaron a acuerdos. Y yo creo que, como dice Arjona, el amor se cohíbe en los tribunales. Ya afortunadamente está solucionado, a mis hijos nunca les ha faltado nada. ¿De acuerdo? Cosa que estoy muy orgulloso, muy contento, y agradezco a la mamá de los mellizos. Pero fue un error de adultos".

Luego le consultaron sobre su mea culpa en esa situación. “Que no llegamos a un acuerdo y cuando uno se llega a un acuerdo son ambos. Pero obviamente yo tengo que decir que yo soy el que tiene la mayor parte de la culpa. Y sé que hay personas que la basan muy mal en esto, me refiero a mamás que no tienen. Afortunadamente a mis hijos nunca les ha faltado nada”.

Respecto a la relación con sus hijos, dijo que “no puedo hablar de eso, es que tengo que cumplirlo porque es un acuerdo legal”. Explicó que no lo hace tampoco porque en Chile “hay bullying, hay bullying por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es una razón de por qué todavía mi hijo no viene a Chile con mi señora. Porque quiero que termine el año ya, que pasemos a segunda vuelta, que gane".