Daddy Yankee lleva disputa con su exesposa a un tribunal federal y exige US$12 millones

El retiro musical de Daddy Yankee está lejos de ser tranquilo. El “Big Boss” ha vuelto a encender los titulares al demandar nuevamente a su exesposa, Mireddys González, pero esta vez ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. Este miércoles, las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presididas por el ex cantante de reguetón, presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico por US$12 millones, acusando a González y a su hermana Ayeicha de violaciones a leyes informáticas y de comunicaciones.

De acuerdo con la querella, ambas accedieron sin autorización a correos electrónicos y documentos corporativos, eliminando información clave. “Estas acciones no fueron accidentales ni negligentes: fueron calculadas y ejecutadas precisamente en el momento en que las demandadas estaban a punto de perder el control de las entidades legales, en medio de un litigio en el tribunal estatal”, indica el documento presentado por los abogados del artista, según consignó BioBioChile.

El texto añade que la exesposa y su hermana “sabotearon operaciones fundamentales” de las compañías, al borrar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con detalles de su gira ‘La Última Vuelta World Tour’, su despedida de los escenarios.

La disputa por el control de las corporaciones surgió en diciembre de 2024, cuando las hermanas González realizaron transferencias por un total de US$100 millones desde cuentas corporativas hacia cuentas personales sin el consentimiento del intérprete de “Gasolina”. La separación matrimonial se confirmó en este mismo periodo, mientras que el divorcio se oficializó el 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

No es la primera vez que las diferencias llegan a los tribunales. El 30 de mayo, Daddy Yankee pidió desestimar una solicitud de desacato civil y una multa diaria de US$5.000 presentada por su exesposa. Desde entonces, los choques legales en la vía estatal han sido constantes, pero con esta nueva acción, el conflicto entra al ámbito federal, ampliando las consecuencias legales y financieras para ambas partes.