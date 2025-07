Revelan declaración completa de Francisco Kaminski en el caso “Rey de Meiggs”: negocios, deudas y reuniones clave

Surgen nuevos detalles en la investigación sobre el asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, comerciante abatido por sicarios venezolanos presuntamente contratados por Wilson Verdugo, dueño del restaurante La Vaquita Sabrosa. Entre los involucrados en esta red de negocios y vínculos está el locutor Francisco Kaminski, quien declaró ante la Fiscalía y reveló cómo sus relaciones comerciales y personales con ambos personajes lo posicionaron en una arista de la indagatoria.

Según consignó Las Últimas Noticias, tras ser citado a declarar, el comunicador, entregó detalles de su relación con Reyes y del vínculo con Verdugo, sindicado como presunto autor intelectual del asesinato. Tal como recogió el citado medio, Kaminski explicó que su relación con el comerciante comenzó hace casi una década y se centraba en acuerdos económicos para financiar eventos.

“Conocí a la víctima más o menos el año 2015. Asistía a comerciantes de Meiggs que compraban publicidad para la radio en la cual yo me desempeñaba. Esta persona era el nexo con la gente que quería hacer publicidad, por lo que empezamos a relacionarnos un poco más”, relató el animador.

De acuerdo con su testimonio, Reyes no solo contrataba publicidad, sino que también aportaba capital cuando Kaminski necesitaba cubrir gastos en eventos. “Esta relación comercial tenía sustento también en negocios diversos: aportaba capital para que un evento se pudiese desarrollar. Por ejemplo, en un evento equis a mí me faltaban 30 millones de pesos y esta persona decía que me los podía prestar (...) yo le decía ‘te doy 5 millones’ y así terminaba pagando 35. Un efecto de utilidad del negocio”, detalló.

Kaminski afirmó que este tipo de tratos “tienen que haber ocurrido unas tres o cuatro veces, no más que eso, en estos diez años que lo conocí”. Además, reconoció mantener una deuda importante con la víctima. “Debo decir que actualmente mantengo una deuda pendiente con la víctima, la cual asciende a la suma de $45 millones en dinero, lo cual ocupé para un evento que tengo en septiembre de este año, con la instalación y el funcionamiento de una fonda. Además de la contratación de unos artistas y otras cosas” , explicó.

El locutor también dio cuenta de la cercanía personal que existía con Reyes: “Podemos agregar que sentía que José me tenía harto cariño. Fue una persona muy cercana cuando tuve un problema con mi separación, siempre estuvo muy preocupado por mí, yo sentía eso”.

Además, en su declaración, el comunicador detalló que en una ocasión también detalló su vínculo con Wilson Verdugo, dueño del restaurante “La Vaquita Sabrosa” y detenido actualmente tras ser sindicado como el autor intelectual del sicariato.

Sobre la última vez que se vieron, Kaminski recordó: “Lo vi por última vez hace un mes. Nos juntamos en La Vaquita Sabrosa (...) La reunión la organizó José, con intención de poder darle a don Wilson un puesto en la fonda que estoy organizando. De hecho, completamos la acción, don Wilson me pagó un millón por concepto de reserva del espacio, porque se iba a colocar dentro de la fonda” .

Sin duda la declaración completa del locutor radial será una de las piezas del puzzle que busca establecer los vínculos entre el animador, la víctima y el imputado, mientras la investigación por el crimen del “Rey de Meiggs” continúa en curso.