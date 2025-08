Presidente Boric tras el derrumbe en El Teniente: “Tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías están en el rescate”

El Presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa desde las instalaciones de Codelco en Rancagua después de haber dirigido a la Sexta Región producto del derrumbe en la mina El Teniente que mantiene a cinco mineros atrapados, y le quitó la vida a un trabajador.

El mandatario partió informando que el funeral de Paulo Marín se realizará mañana, y le mandó un abrazo a la familia y cercanos del trabajador que perdió la vida después de este derrumbe.

“Desde primera hora en la mañana, he estado reunido con autoridades de gobierno, con las principales autoridades de Codelco y posteriormente con los familiares (...) de los cinco mineros que quedaron atrapados en la mina”, partió su declaración.

“Hasta el momento no se ha podido establecer contacto (con los cinco mineros atrapados), pero que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos, con toda la tecnología disponible, no solo en Chile, sino en el mundo para poder rescatarlos. Lo que he instruido al Gobierno y he conversado con Codelco es que acá no se debe escatimar en nada para rescatar a estos cinco mineros“, continuó.

El Presidente señaló que está al tanto de la angustia de las familias de los trabajadores que se encuentran aislados, por lo que señaló que instruyó que exista solo una línea de comunicación para que exista certidumbre con las actualizaciones.

El Jefe de Estado fue enfático en que los seres queridos serán los primeros que se enterarán de los avances. Además, tendrán el apoyo de una dupla psicosocial.

“Todas nuestras energías hoy día están en el rescate”

Con respecto al derrumbe y eventuales responsabilidades, el Presidente señaló que “hay muchas cosas que aclarar en un accidente de estas características, pero lo primero es el rescate de los cinco mineros. Toda atribución de responsabilidades, quién tiene la culpa de por qué sucedió esto, se tiene que saber. Tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate. Después vendrá otro momento“, señaló el mandatario.

“Esta es una operación sumamente compleja. Como señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, se está intentando ingresar al lugar donde se prevé que están los trabajadores”, explicó sobre las labores de rescate.

El Mandatario señaló que para este plan se necesitaba la experiencia de personas que ya se han enfrentado a situaciones de esta características. Por lo mismo, valoró los llamados de Codelco al exgerente general de El Teniente, Andrés Sougarret y al exministro de Minería, Laurence Golborne.

“A ellos les agradezco porque sabemos que ante tragedias de estas características, Chile es uno solo”, añadió.

“Evidente diferentes accidentes que han sucedido en la minería, en particular la mina San José tienen características muy distintas, pero hay algo que comparten, que es que la prioridad de los equipos técnicos, de la empresa, del Gobierno, y espero de todo Chile, está en encontrar a nuestros mineros”.

“Codelco tiene todos los recursos, experiencias y tecnologías para llevar a cabo esta operación, y todos estamos concentrados y trabajando en la misma tarea”, cerró el Presidente Gabriel Boric.