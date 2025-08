Codelco confirmó que cuatro de los cinco mineros atrapados fallecieron tras el derrumbe en El Teniente: todavía hay un trabajador desaparecido

Durante la mañana de este domingo 3 de agosto, el delegado presidencial de la región de O’Higgins, Fabio López, entregó una actualización sobre las labores de rescate de los mineros atrapados después de un derrumbe en la mina El Teniente.

PUBLICIDAD

En la sala de crisis de Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), la autoridad conversó con T13 para entregar los detalles que se manejaban a las 9 AM de esta jornada.

“Primero que todo, nuevamente expresar las condolencias desde el Gobierno de Chile del Presidente Gabriel Boric a las familias de nuestros mineros (fallecidos) que han sido identificados”, partió.

López indicó que el viernes se entregó el cuerpo del primer trabajador cuyo fallecimiento se confirmó, Paulo Marín, cuyo funeral se realizará este domingo en Coquimbo.

Junto a esto, confirmó que después del hallazgo de los restos humanos durante la tarde de este sábado, la madrugada de este domingo encontraron los cuerpos de dos trabajadores más.

“Ayer ya se encontró el primer cuerpo lamentablemente sin vida, fue identificado durante la noche (Gonzalo Ignacio Núñez Caroca). Durante la madrugada ya fueron encontrados dos cuerpos más (Alex Araya Acevedo y Carlos Andrés Arancibia Valenzuela), lo que indica que estamos muy próximos de encontrar la totalidad de los cinco mineros”, informó.

Para esa hora, los dos mineros que no habían sido encontrados eran Moises Esteban Pavez Armijo y Jean Humberto Miranda Ibaceta.

PUBLICIDAD

El hallazgo de un cuarto cuerpo

Pasado las 10:40 AM, el gerente general División El Teniente, Andrés Music, realizó un nuevo balance de las labores de rescate de los mineros atrapados, el cual fue transmitido por Canal 13.

En dicho punto de prensa, él comunicó el hallazgo de un nuevo cuerpo que todavía no ha sido identificado, mientras que hay un trabajador que todavía no ha sido encontrado.

El gerente partió expresando sus más sinceras condolencias a las familias de los mineros que perdieron la vida después de este trágico accidente. “Durante las últimas horas hemos logrado rescatar cuatro cuerpos, el primero de ellos fue rescatado ayer sábado durante la tarde, durante la madrugada se sumaron otros tres más”.

“Todos estos rescates se han realizado con la estrecha colaboración del fiscal y la PDI, quienes han liderado el proceso de identificación y el manejo de las evidencias. Aún resta por identificar formalmente a uno de ellos y encontrar a un trabajador que todavía se encuentra desaparecido”, continuó.

“Agradecer profundamente a aquellos que han trabajado en esta operación, a los brigadistas y operadores, sobre todo a los operadores de equipo. A la PDI y la Fiscalía por su trabajo serio y profesional. A los equipos de salud que han brindado apoyo psicológico. A los dirigentes sindicales, trabajadores y en general a la comunidad”, agradeció.

Sobre los aspectos técnicos de las labores de rescate, el gerente general detalló que “trabajamos con sumo cuidado del despeje del mineral, revisando metro a metro, apoyándonos con equipos especializados, drones y personal altamente calificado. El trabajo ha sido muy colaborativo, técnico y árduo”.

Con respecto a las probabilidades de que encuentren con vida al último funcionario que se encuentra desaparecido, Music indicó que “no sabemos si detrás de este derrumbe puede haber un espacio o no. Quiero ser súper enfático, y no entregar falsas expectativas, esperemos que nuestros trabajadores rescatistas sigan avanzando en esto”, y agregó que a través de las vocerías van a informar cualquier novedad.

Por su parte, la jefa de Recursos Humanos de Codelco, Mary Carmen Llanos, informó que han entregado apoyo a las familias de los mineros que han fallecido. “Yo quiero destacar el apoyo emocional, la contención que ha sido fundamental durante estos días. Nuestro principio es que las familias sientan nuestra compañía, que no se sientan solos”.