“Nada puede justificar semejantes actos”: Evelyn Matthei se retractó tras declarar que las muertes después del Golpe de Estado fueron “inevitables”

En abril de este año, la candidata presidencial Evelyn Matthei calificó de “inevitables” las muertes que sucedieron durante los primeros años de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que devastaron a cientos de chilenos después del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En una entrevista con radio Agricultura, donde señaló que la intervención de los militares era necesaria: “Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”, explicó.

Según la exalcaldesa, ella solo apoyó el golpe de Estado, no la dictadura, argumentando que “al principio, en el 73, 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Pero ya en el 78 y el 82 y siguen ocurriendo… ahí ya no. Porque ya había un control del territorio, entonces ahí hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”.

Matthei aprovechó la oportunidad para revelar que no se ha distanciado de la dictadura como le reprochado algunos sectores de la derecha: “Yo no me he alejado totalmente”, sostuvo.

La carta de Evelyn Matthei

A casi cuatro meses de estos dichos, la exalcaldesa de Providencia se retractó. Ella escribió una carta a El Mercurio dirigida a Sebastián Edwards, después de que él señalara que buscaba una aclaración de estos dichos en una conversación con T13 Radio.

Esta carta la publicó la candidata en su cuenta de X, en donde señaló “quiero recoger el guante de lo que a ti y a mucha gente le importa: mis dichos en una radio sobre las muertes luego del 11 de septiembre de 1973″

“Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”, manifestó.

“La extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como ‘enemigos’, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad".

“La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos”.

“Esta es una lección que creo que la mayoría hemos aprendido. La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”, declaró Matthei.

En esa misma línea, la licenciada en economía señaló que “hoy veo con preocupación signos de polarización en los extremos de la política de Chile”, y agregó que “creo que nos unen muchas más cosas. Porque estoy segura de que una gran mayoría de compatriotas quiere trabajar juntos para hacernos cargo del combate contra el crimen organizado, de la superación de la pobreza, de la reducción de las listas de espera en salud, de la crisis de vivienda y del aprendizaje de nuestros niños”.

“Esta es una tarea grande y común. Es a ella que quiero invitar a cada uno de nuestros compatriotas y en especial a ti, para que, si confías en mí y en mi equipo, me acompañes en la epopeya de construir un Chile mejor y más justo para todos”, cerró.