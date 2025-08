Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional de tres días tras la confirmación de la muerte de los seis mineros tras derrumbe

La tarde de este domingo 3 de agosto, la Fiscalía y Codelco confirmaron el deceso del último minero que se encontraba desaparecido después del derrumbe en la mina de El Teniente. Con esto, se llegó a la suma de 6 fallecidos producto de este trágico incidente.

Ante el término de las labores de rescate tras haber recuperado los cuerpos de todos los trabajadores que permanecían atrapados desde el derrumbe que sucedió en la tarde del jueves pasado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un punto de prensa, en donde declaró duelo nacional.

Desde las oficinas de Codelco en Rancagua, el Mandatario partió dando las condolencias a todos los familiares y seres queridos de los mineros que partieron tras el accidente. “Sé que el pueblo de Chile entero recibe esta noticia con pesar y dolor”, señaló.

“Ayer me junté con las familias de los mineros que hoy sus cuerpos terminaron de ser rescatados de la mina. El ministro Elizalde asistió al funeral de Paulo (Marín). Pude conversar largamente con las familias de sus angustias, la incertidumbre en ese momento, el desgarro de ahora”, añadió.

“Pienso en Javiera, pareja de Gonzalo, en su hijo de 9 años y creo no equivocarme, cuando a través de ella, a todos los familiares les entrego el abrazo de Chile, porque en este momento de desgarro y dolor absoluto todo Chile está con ustedes”, continuó el Presidente.

Duelo nacional de tres días

Ante estos trágicos decesos, el Presidente anunció una medida para homenajear a los trabajadores fallecidos. “Es un día doloroso para el país y por eso he decidido decretar 3 días de duelo nacional, a partir de hoy, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto, para honrar la memoria de Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jean y Moisés, y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor”, anunció.

“Ellos aportaron al desarrollo de nuestra patria, y esta bandera a media asta será el símbolo de desolación ante su pérdida, pero también de unidad que ante una tragedia se vuelve uno solo”, declaró.

El Mandatario procedió a agradecer a las autoridades, trabajadores de Codelco y los equipos de rescate que ayudaron en la labor de encontrar a los mineros que permanecían desaparecidos. “No dudamos en poner todos los recursos que existen a disposición de encontrar a nuestros cinco mineros, desgraciadamente los encontramos sin vida”.

“Ahora estamos dando cierre a una etapa, a la primera, quizás la más dolorosa y la más sentida para las familias, que es el rescate. Comienzan inmediatamente otras etapas, la de esclarecer los hechos, qué fue lo que sucedió. Con el presidente del directorio de Codelco, conversamos antes, y acaba de decir públicamente que encargará una auditoría internacional, porque acá se requiere plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido, y eso se establezca claramente por la memoria, respeto a la familia de los mineros fallecidos”, señaló.

De igual forma, dijo que esto se necesita por el respeto a todos los trabajadores de la minería en nuestro país para velar por su seguridad. “Tiene que haber justicia, y como bien me dijo una familiar ayer, acá no hay que aplicar este adagio que dice que la justicia tarda, pero llega. Cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia”.

“Por eso es importante, y le pido a todos los poderes del Estado, respetando su autonomía, que seamos muy diligentes para poder establecer lo que corresponde y darle paz y tranquilidad a las familias”, añadió.

El Presidente Boric informó que, tal como señaló la Fiscalía y la PDI, esta tarde se seguirán las labores de investigación en la mina. “Vamos a seguir atentos a esta investigación para que se entreguen respuestas claras de las causas y responsabilidades de este lamentable hecho”.

“Las prioridades son la familia, establecer las responsabilidades, establecer qué pasó y que no vuelva a suceder (...) A las familias y seres queridos de Paulo, Gonzalo, Alex, Carles, Jean, Moisés y la comunidad minera que sepan que no descansaremos hasta tener claridad de lo que sucedió. Chile entero está con ustedes”, cerró.