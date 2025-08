Gobierno da marcha atrás y frena tala de 96 araucarias en proyecto vial de La Araucanía

La autorización otorgada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para talar 96 araucarias con el fin de ejecutar un proyecto vial en La Araucanía desató una ola de críticas de comunidades mapuche y organizaciones ambientalistas. La medida generó presión sobre las autoridades, quienes finalmente optaron por modificar el plan.

El seremi de Obras Públicas de la región, Patricio Poza, confirmó que la tala no será parte del proyecto de mejoramiento del camino internacional que conecta Melipeuco e Icalma. La decisión se adoptó luego de un encuentro entre autoridades y comunidades del sector cordillerano, quienes insistieron en la protección de este árbol milenario.

Poza fue categórico al señalar que “no se va a tocar ningún tipo de araucaria. Esto no va a pasar, no se van a talar, no se van a trasplantar y no se van a intervenir de ninguna manera” .

Según explicó, se retomará el diseño original del proyecto, dejando de lado las modificaciones recientes que habían incorporado nuevas exigencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero que implicaban intervenir el bosque nativo. “Lo que vamos a hacer ahora es retomar el proyecto inicial, volver a actualizar el diseño y hacer uno que responda a las necesidades actuales”, dijo, según consignó BioBioChile.

Además, recalcó que “no vamos a permitir que por ningún proyecto de camino se toquen las araucarias en el territorio. En esto quiero ser súper claro” . Por esta razón, se instruyó a la Dirección de Vialidad a no avanzar en ninguna iniciativa que implique daño a estos ejemplares, aun cuando exista una resolución de Conaf que lo autorice.

La intención de talar las araucarias había provocado manifestaciones y solicitudes formales de revisión, destacando el valor ecológico y cultural de la especie, protegida por ley y considerada sagrada por comunidades mapuche.

El seremi adelantó que se convocará a una reunión ampliada con más comunidades y organismos públicos para acordar un diseño vial que mejore la conectividad sin afectar el ecosistema. “Vamos a esperar las próximas reuniones con el territorio para escuchar cuáles son sus necesidades”, concluyó.