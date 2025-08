Jeannette Jara recupera la punta en la encuesta Cadem y Matthei cae al cuarto puesto

La encuesta Plaza Pública Cadem reveló sus últimos resultados, en los que se destaca el retorno al primer lugar de Jeannette Jara en las preferencias de los votantes. Según los datos, la candidata oficialista aumentó su apoyo, alcanzando un 31% tras un incremento de cuatro puntos en comparación con la medición anterior.

Ante la pregunta de por quién votarían los encuestados, Jara superó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien experimentó una leve caída de un punto, quedando con un 30% de las preferencias.

Otro aspecto notable de esta encuesta es la caída de Evelyn Matthei, quien con un 11% de las preferencias, se ubicó en el cuarto lugar de la lista, siendo superada por Franco Parisi, que alcanzó un 12%. Esta es la primera vez desde junio que la carta presidencial de Chile Vamos se encuentra en esta posición, dado que en esa oportunidad lideraba la carrera con un 23%.

Más atrás siguen Johannes Kaiser (6% +1pto), Harold Mayne-Nicholls (1% -1pto), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés con (0% -1pto). El 9% no votaría, no sabe o no responde.

En intención de voto espontáneo, Kast alcanza 28% (+3pts), Jara sube a 27% (+3pts) y Parisi a 10% (+2pts). Luego aparecen Matthei (8%, -4pts) y Kaiser (6%, +1pto). 2% menciona a “otros” y 19% no sabe o no responde.

Resultados de la encuesta

La encuesta Cadem muestra un panorama electoral en constante cambio. En el escenario de primera vuelta, los resultados son los siguientes:

Jeannette Jara: 31% (+4 puntos)

31% (+4 puntos) José Antonio Kast: 30% (-1 punto)

30% (-1 punto) Franco Parisi: 12% (+1 punto)

12% (+1 punto) Evelyn Matthei: 11% (-3 puntos)

En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 12pts (49% vs 37%) y Matthei por 5pts (42% vs 37%). Parisi empataría con Jara (38% vs 38%) y Kaiser perdería por 7pts (39% vs 32%).