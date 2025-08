Tribunal mantiene cautelar de prisión preventiva a empresario imputado como autor intelectual en crimen del “Rey de Meiggs”

En fallo dividido, la magistratura de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes mantener la medida cautelar de prisión preventiva sobre el empresario gastronómico Wilson Verdugo, imputado como presunto autor intelectual del asesinato cometido en contra del “Rey de Meiggs”, José Reyes.

PUBLICIDAD

De esta forma, el tribunal de alzada resolvió rechazar el recurso presentado por el abogado de Verdugo, Luis Inostroza, quien argumentaba que la cautelar de prisión preventiva no daba a lugar para su cliente dentro del proceso indagatorio considerando que el empresario había saldado casi completamente la deuda que mantenía con Reyes -el móvil del crimen según el persecutor del Ministerio Público-, descartándose así el supuesto “interés en quitarle la vida a la víctima”.

Mantienen cautelar por crimen de empresario de barrio Meiggs

“Mi representado no tenía ningún interés en quitarle la vida a la víctima. Eran amigos cercanos, se reunían casi todos los días, y nunca hubo una situación de conflicto o una urgencia que justificara una acción de esa naturaleza”, sostuvo Inostroza según declaraciones publicadas en radio ADN.

En la audiencia, el abogado mantuvo firme la tesis respecto de la inocencia de Verdugo, quien a su juicio y según documentos, había cancelado “casi 40 millones de pesos durante dos años”, restándole solamente “una pequeña cantidad” de la deuda, la cual sería cancelada en los próximos meses.

“Solo le quedaban cerca de $120 millones. No hay un móvil económico. No había presión, ni amenazas, ni justificación alguna para lo que se imputa”, aseveró el defensor del empresario imputado.

Solo le quedaban cerca de $120 millones. No hay un móvil económico. No había presión, ni amenazas, ni justificación alguna para lo que se imputa — Luis Inostroza

Si bien es cierto que la resolución de alzada fue adversa para sus pretensiones, Inostroza valoró que se haya dado de forma dividida, considerando que el argumento que dio el juez de la Sexta Sala que votó en contra de la medida cautelar, Juan Cristóbal Mera, validó el hecho que “los antecedentes en contra de Verdugo no eran más que meras sospechas”.

“Cuando no existen elementos suficientes para acreditar participación en un delito, no debiera corresponder ninguna medida cautelar. Eso es lo que vamos a seguir argumentando como defensa”, dijo el abogado.

“Respecto a las sospechas que planteó la pareja de la víctima, no tenemos claridad de dónde nacen. Mi representado era muy cercano a ambos. No hay antecedentes distintos a los que se han expuesto por la Fiscalía, y no sabemos por qué se generó esa percepción”, concluyó.