Eduardo Frei critica a la DC por apoyar candidatura presidencial de Jeannette Jara: “Es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir”

El expresidente de Chile y militante de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, criticó este miércoles a su partido por apoyar la candidatura de Jeannette Jara en las próximas elecciones presidenciales.

Fue durante un seminario organizado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y KPMG, donde el otrora mandatario nacional descartó su apoyo a la carta del oficialismo a La Moneda debido a su militancia en el Partido Comunista (PC), acusando además a su tienda política de sumarse al comando de Jara “sólo con fines electorales”.

La decisión de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

“Muchos me han preguntado en estos días y aprovecho esta audiencia y de invitados para hacer una declaración. El Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos. Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido”, inició el ingeniero, quien en medio de su presentación insistió en el error de la DC por tomar “una decisión que traiciona los principios que formaron al partido, y que renuncia al espíritu del Humanismo Cristiano sólo con fines electorales”.

Tomaron una decisión que traiciona los principios que formaron al partido, y que renuncia al espíritu del Humanismo Cristiano sólo con fines electorales — Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Con el mismo énfasis que tuvo para criticar el apoyo DC a la exministra del actual gobierno, Frei reconoció que si bien no renunciará a su militancia, no se alineará con la decisión de la mesa directiva demócrata cristiana.

“Este es un camino que no comparto en absoluto, y que no voy a seguir”, dijo. “Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado desde toda mi vida, casi setenta años de militancia. Ocupe todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido, y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile”, agregó.

“No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás, y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años”, concluyó.