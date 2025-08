“Lo ha pasado mal”: revelan que Carla Jara debió contratar guardaespaldas para proteger a su hijo luego que Kaminski denunciara amenazas de muerte

Amigos de Carla Jara revelaron este miércoles que la figura de TVN tuvo que contratar personal de seguridad para cuidar a su hijo Mariano luego de hacerse pública la relación de amistad de su exesposo, Francisco Kaminski, con el empresario del barrio Meiggs asesinado por sicarios.

La denuncia del animador, por amenazas de muerte recibidas por desconocidos en su contra y la de su expareja a las pocas horas de ser vinculado al asesinado empresario Felipe Reyes Ossa, provocaron la inmediata reacción de Jara, quien según testimoniaron en lun.com algunos de sus cercanos, decidió contratar personal de seguridad para proteger a su hijo de 11 años cuando practicara fútbol.

La medida de seguridad de Carla Jara

“Ella puso unos guardias para el niño cuando va a jugar fútbol. Nada más”, reconoció Paulina Nin de Cardona al medio de circulación nacional, quien confirmó la decisión de su compañera en el programa “El medio día” como una medida de seguridad luego de la denuncia realizada por Kaminski.

“Le pregunté a Carla si había contratado guardaespaldas y ella me dijo que no, que no había contratado guardaespaldas sino que guardias para que acompañen a su hijo cuando va a jugar fútbol, porque es un lugar abierto y puede entrar cualquier persona. Y que no era para ella, sólo para Mariano”, afirmó la otrora coanimadora del Festival de Viña del Mar.

Nadie quiere estar en esa situación, menos por algo que no le compete — Paulina Nin de Cardona

“Ella está bien, está tranquila”, agregó la mediática, quien sinceró que “nadie quiere estar en esa situación, menos por algo que no le compete”.

“Sus compañeros están siempre pendientes de ella. Yo siempre le pregunto cómo está, si necesita algo, qué puedo o no decir”, puntualizó Nin de Cardona, quien no dudó en revelar que este último tiempo “Carla lo ha pasado mal”.

“Le dije: ‘Ya poh, comadre, tiene que aprender a afinar el ojo. Salís de una y te metís en otra’. Ojalá le vaya bien ahora, porque es una buena niña, buena cabra. Pero con todas estas cosas, una aprende, de lo bueno y lo malo”, concluyó.