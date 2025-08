“Que enchulen a la vieja si quieren”: La frase de Franco Parisi que no pasó desapercibida sobre los sueldos de los trabajadores de la minería

Durante la tarde de este miércoles 6 de agosto, se llevó a cabo el conversatorio El Futuro de la Minería entre los precandidatos presidenciales Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi y José Antonio Kast.

PUBLICIDAD

Al comienzo del debate, hubo una frase del abanderado del Partido de la Gente (PDG) que no pasó desapercibida, durante su primera intervención, cuando habló sobre el arduo trabajo de los mineros, destacando sus sueldos.

En esta línea, el economista dijo: “Yo realmente creo que hemos sido injustos con la gente de la minería y es el momento de darle las gracias por todo lo que han hecho, y lo peor es que están dispuestos a más”.

Luego, vino la inesperada intervención respecto a los salarios de los trabajadores de la minería. “Muchas veces se dice ‘no, mira, tremendos sueldos que tienen’. Sí... ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros: ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren”

“No entiendo por qué están silbando...”, lanzó Parisi tras escuchar algunas pifias en el público presente.

Parte de la intervención de Franco Parisi

Antes de esta ácida frase, el político dedicó palabras para la importante labor que cumplen los mineros del país.

“No podemos hablar de minería sin decir que nosotros no hemos respetado a nuestros mineros. Ustedes, cuando estén de gerente, subgerente, supervisores, van a hablar de sus viejos”, sostuvo Franco.

PUBLICIDAD

“Por años, sus viejos no han podido votar porque están en la obra. Ellos son los que arreglan su vida; ellos son los que lloran en Navidad cuando no están con sus familias; ellos son los que sufren cuando su hijo los echa de menos. Yo les pido, por favor, cualquiera de nosotros que puede salir electo, que nunca más nuestros mineros no puedan votar por estar en las faenas: eso es una falta de respeto”, continuó.

“Ellos se matan trabajando. Terminan con las manos roídas y no los consideramos. Yo propongo aquí y ahora que puedan votar a través de la Clave Única. Estoy seguro que cualquiera de los genios o genias de atrás pueden hacer un programita para que puedan votar sin ningún problema estando en la faena... Eso es respetar; lo otro es ningunear”, agregó el también ingeniero comercial.