“Una cuestión súper complicada”: Paulina Nin de Cardona reveló que Francisco Kaminski no ha podido ver a su hijo debido a las amenazas que recibió

Paulina Nin de Cardona aseguró que Francisco Kaminski no ha podido ver a su hijo debido a las amenazas que denunció haber recibido luego de reconocer vínculos de amistad y de negocios con el empresario del barrio Meiggs asesinado por sicarios.

La otrora coanimadora del Festival de Viña del Mar reveló en el programa “Hay que decirlo”, de Canal 13, que el rostro televisivo y radial ha enfrentado una serie de complicaciones muy duras en su entorno familiar y sentimental como consecuencia de su relación con el fallecido “Rey de Meiggs”, José Reyes Ossa; y el supuesto autor intelectual de su asesinato, el empresario gastronómico Wilson Verdugo, quien habría acordado el pago de $30 millones a un grupo de sicarios extranjeros por el crimen, y quien por estos días se mantiene en prisión preventiva mientras dure la investigación de la Fiscalía.

El drama de Francisco Kaminski

Según la animadora, este hecho, sumado a los mensajes amenazantes que recibió de parte de desconocidos que le pidieron dinero para no dañar a su hijo Mariano (11 años) y su exesposa, Carla Jara, obligaron a Kaminski a dejar de ver al menor.

Al niño lo veía, ahora ya no, por protegerlo, no porque no lo quiera ver — Paulina Nin de Cardona

Incluso, aseveró en el espacio farandulero que el reciente quiebre de su relación sentimental con Camila Andrade también fue motivado como “una estrategia para protegerla, en el fondo, de todo lo que le rodea a él, es súper peligroso para ella”.

“Ya le tiraron cosas del estilo ‘cuidado con el niño’, ‘cuidado con la Carla’, pero la Carla es la ex, no se ve nunca con ella. Al niño lo veía, ahora ya no, por protegerlo, no porque no lo quiera ver”, puntualizó la mediática, quien aclaró que Kaminski tampoco puede ver a su hijo aún cuando esté junto a Carla Jara.

“La Carlita no va a permitir que se acerque. Tiene que cuidarse. Esto no es en contra de la persona Kaminski, sino que de todo lo que lo rodea”, concluyó.