Adolescente de 17 años es asesinado en Renca: el joven recibió un balazo en la cabeza y le habían disparado en días anteriores

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la comuna de Renca, hecho ocurrido durante la tarde de este miércoles 6 de agosto, y que ya es investigado por la Fiscalía Centro Norte.

De acuerdo a las primeras informaciones entregadas por el inspector Mario Gil de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), fue durante la tarde de este miércoles cuando recibieron la instrucción de parte del Ministerio Público de acudir hasta el domicilio de la víctima en la comuna de Renca.

En ese sentido, se le solicitó a la BH "que se adoptara el procedimiento por el delito de homicidio con arma de fuego, constatando que en la comuna de Renca, al interior de un inmueble, se encontraba una persona fallecida de sexo masculino con diversas lesiones atribuibles a terceras personas".

A lo anterior, añadió que “el equipo especializado, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central y personal del Departamento de Medicina Criminalística realizaron el trabajo del sitio del suceso, logrando levantar diversas evidencias, además de realizar diligencias investigativas como toma de declaraciones, emplazamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad”.

Adolescente ya había sido baleado durante la semana

En tanto, tras analizar los primeros antecedentes de lo ocurrido, se indicó que el fallecido conocía a su atacante, ya que sería el mismo que días antes le habría disparado en las extremidades inferiores.

Según se indicó, el conflicto entre el adolescente fallecido y su atacante habrían tenido un origen de carácter sentimental.

De forma preliminar se señaló que el arma homicida se habría encontrado al interior del departamento donde fue atacado y baleado el joven fallecido.