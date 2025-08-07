Colusión de medicamentos: Farmacias Ahumada pagará $980 millones en compensación

Después de un largo proceso judicial, y tras llegar a un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el SERNAC, Farmacias Ahumada compensará a un universo de casi 34 mil consumidores tras haber participado de la colusión de farmacias junto a Salcobrand y Cruz Verde en la venta de medicamentos, hecho ocurrido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Farmacias Ahumada y las asociaciones de consumidores, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC), la empresa pagará una compensación de $980 millones.

El acuerdo, alcanzado durante la tramitación de la demanda colectiva ante la Corte Suprema, fue presentado al tribunal y se espera su aprobación durante los próximos días, establece que la compensación beneficiará a dos grupos de consumidores:

Primero, de interés colectivo: Considera un universo de 17.652 personas , quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados . Este grupo de consumidores recibirá un monto total de $575 millones , lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.

Considera un , quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, . Este grupo de consumidores recibirá un , lo que implica que Segundo, de interés difuso: Corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, que en junio de 2025 alcanzaba a 16.249 beneficiarios, quienes obtendrán un monto de $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Las partes involucradas en este acuerdo judicial decidieron establecer estos dos grupos de consumidores beneficiarios considerando una serie de variables, entre ellas, el tiempo transcurrido desde el hecho (más de 17 años), pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para saber si una persona es beneficiario/a del grupo de interés colectivo, a partir del 27 de agosto próximo se habilitará en el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, una plataforma de consulta que otorgará la información. Para ello cada consumidor deberá ingresar su cédula de identidad y número de documento.Adicionalmente, Farmacias Ahumada enviará un correo electrónico o mensaje de texto a los teléfonos celulares de los consumidores respecto de los cuales se dispone dicha información, para que ingresen los datos necesarios en el formulario disponible en el sitio web antes mencionado.

Una vez ingresada la solicitud, y siempre que los datos ingresados sean correctos y suficientes, Farmacias Ahumada realizará la transferencia del monto correspondiente a la cuenta corriente o a la cuenta vista correspondiente.