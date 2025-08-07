Emergencia en Clínica Santa María: Evacuación tras alerta por humo en el cuarto piso de la Torre A

Esta mañana se registró una alerta de humo en la Clínica Santa María, ubicada en Providencia, lo que llevó a una evacuación preventiva del personal y pacientes. Según los primeros reportes, el origen del humo se atribuyó a una posible falla eléctrica en el recinto.

PUBLICIDAD

El evento ocurrió en la Torre A de la clínica, que cuenta con seis pisos. Este edificio alberga pabellones quirúrgicos, de maternidad, hospitalización y radiología, lo que intensificó la urgencia de la situación.

El capitán Eduardo Oyarce, comisario de Carreteras de la Prefectura de Tránsito de Carabineros, confirmó que “la primera información que se mantiene es que se trataría de efectivamente un amago de incendio en el sector del cuarto piso de Clínica Santa María, el cual ya se encuentra controlado” .

Acciones de emergencia

Oyarce detalló que, como parte del protocolo de emergencia, el personal de la clínica fue evacuado oportunamente mientras los equipos de emergencia trabajaron para asegurar que no hubiera más riesgos.

“Obviamente como parte del protocolo de emergencia en este tipo de situaciones, el personal fue evacuado oportunamente mientras los equipos de emergencia finalizan con las labores en el lugar para verificar que efectivamente ya no haya ningún tipo de probabilidad de que se resurja esta situación”, indicó el capitán.

Además, el comisario señaló que “al momento no se requirió la presencia de Bomberos. El mismo personal de emergencia de la clínica controló la situación, efectuó el plan de emergencia que tenían para este tipo de situaciones, como evacuación y solicitaron la presencia de Carabineros en el lugar para los apoyos al exterior y a esta hora estamos manejando la emergencia conjuntamente con ellos”.

Debido a la situación, Transporte Informa de la Región Metropolitana anunció a través de su cuenta de X que hay “posible restricción de tránsito en pista de ingreso a Clínica Santa María en Av. Santa María altura 0500 en Providencia, debido a alerta de humo en reciento hospitalario. Hay evacuación preventiva desde el recinto. Precaución”.