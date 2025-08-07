Emergencia química: al menos 12 alumnos afectados dejó inhalación de gas en establecimiento educacional de Villa Alemana

En horas de la tarde de este jueves 7 de agosto, en Villa Alemana, Región de Valparaíso, se registró una emergencia por la presunta emanación de un químico, afectando a un establecimiento educacional, que dejó al menos a 12 alumnos afectados. Según dio a conocer Radio Bío Bío, los estudiantes corresponden a ocho niñas y cuatro niños.

Como indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal Sandoval, el hecho sucedió al interior del Colegio Manuel Montt. Hasta el lugar llegaron funcionarios HAZMAT, además de unidades de rescate y Bomberos, con el fin de atender la emergencia, “realizando todo lo que es monitoreo y detección”.

Como comentó el comandante, la comunidad escolar empezó a sentir olores y se reportaron “alumnos que estaban presentando síntomas y molestias de irritación en las vías aéreas”.

Por otro lado, aseguró que ya se eliminaron “las fuentes de gas o algunos productos complejos, porque nuestro equipo hasta el momento, en el segundo monitoreo, no nos está arrojando parámetros alterados. Vamos a hacer un descarte visual”.

¿Cómo se habría originado la emergencia?

Sobre el origen de esto, el comandante Bernal señaló que probablemente se deba a “un polvo tipo lacrimógena o algún tipo de gas pimienta que hayan aplicado dentro de alguna de las salas”.

Tras la emergencia, los alumnos afectados fueron evaluados por personal del SAMU “para descartar algún tipo de daño por este producto que aplicaron dentro de una sala de clases”.

También aclaró que “no hubo explosión. No fue en el laboratorio de química. Ellos estaban en una sala normal, realizando clases normales, sin ningún tipo de objeto que pudiese generar este tipo de incidentes. Explosiones no hay”.

“Se revisaron todas las fuentes de emisión del colegio con nuestro equipo de detección. No hay fuga de gas, no hay acumulación. Y solamente le dimos la tranquilidad a los apoderados que en este minuto están retirando a los alumnos, porque se les dio la salida de esta jornada”, cerró.