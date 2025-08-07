Empresario es secuestrado en Quilicura: delincuentes exigen $300 millones por su liberación

Carabineros investiga un presunto secuestro en Quilicura, donde un fue secuestrado por tres individuos armados en la sede de su empresa. Los delincuentes, tras amenazarlo y subirlo a la fuerza a un vehículo, solicitaron a sus cercanos una suma cercana a los $300 millones.

Por petición de la policía, los medios nos reservamos la identidad de la víctima, para no entorpecer el procedimiento.

El caso está en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, con el apoyo de Carabineros, que ya trabaja en la búsqueda de los responsables y el análisis de las pruebas.

Detalles del secuestro

El hecho tuvo lugar cerca del mediodía, cuando el empresario llegó a la sede de su negocio, ubicada en la avenida Colorado, y fue abordado.

En este contexto, al menos tres antisociales habrían abordado a la víctima, amenazándola con armas de fuego, y la habrían subido por la fuerza a un vehículo marca MG de color gris, para luego escapar. Tras el hecho, los cercanos a la víctima recibieron mensajes extorsivos en los que se solicitaba la cifra mencionada.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía está investigando el caso, con el respaldo de Carabineros del OS9, Labocar y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).