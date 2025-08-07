Habla la policía que supuestamente fue captada teniendo sexo dentro de una patrulla: “Están usando mi imagen”

Un reciente video que muestra a dos policías teniendo relaciones sexuales dentro de una patrulla en la Ciudad de México ha desatado una fuerte controversia. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, fueron acompañadas de supuestas identificaciones de los involucrados.

Isabela Segundo, una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue acusada en redes sociales de ser una de las personas que aparece en el video. Sin embargo, la oficial utilizó su cuenta de Facebook, que actualmente se encuentra restringida, para desmentir las acusaciones de manera contundente.

“Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con ese video. Les aclaro que no soy yo la persona del clip… Ella está en sector, yo pertenezco al agrupamiento en la Metropolitana.”

También presentó comparativas para demostrar que no era la persona del video, señalando diferencias en los uniformes: ella utiliza uno negro, mientras que la mujer del video lleva uno azul. Además, mencionó variaciones en características faciales que la distinguen de la persona que aparece en las imágenes.

La oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que cesen la difusión de imágenes relacionadas con el video viral, argumentando que estas han impactado negativamente en su vida personal y profesional. “Les pido que dejen de compartir mi imagen. Esto está siendo difundido en muchos grupos y afecta mi vida.”

Asimismo, instó a los usuarios de redes a reportar las páginas que han compartido su imagen con información errónea, enfatizando que esta situación ha generado un daño considerable en su reputación.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente ni ha confirmado la identidad de los oficiales involucrados en el escándalo.