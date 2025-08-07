Juzgado de Los Ángeles formaliza a estudiante por delitos de abuso sexual y violación en contra de una compañera de liceo durante la jornada escolar

Detienen a padres y cuidadora de bebé de 6 meses por presunto abuso sexual y desnutrición extrema en Iquique

Este jueves, en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, fue formalizado un estudiante del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una alumna de 15 años del recinto educacional ubicado en la comuna de Quilleco.

Los hechos denunciados en contra del adolescente, según adelantaron este mediodía en una emisora radial, habrían ocurrido en el interior de una sala de clases “durante la jornada escolar del pasado martes”.

Investigación por violación de menor

Según el detalle de la denuncia, el menor “imputado habría atacado a la menor de edad usando la fuerza, mientras ella pedía auxilio sin recibir ayuda de parte de terceros”, testimonio que la víctima entregó en primera instancia a su madre, quien finalmente advirtió del hecho a personal de Carabineros.

A cargo de las indagatorias investigativas, por petición del Ministerio Público, quedó la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles.

“En esta primera etapa investigativa se realizó trabajo en el sitio suceso, en el empadronamiento de testigos, verificación y levantamiento de cámaras de seguridad, antecedentes que fueron informados directamente a la Fiscalía”, señaló el subprefecto Patricio García, jefe de la Brisex de Los Ángeles.

Cabe señalar que las indagatorias de la PDI y los peritajes médicos realizados a la víctima permitieron a la Fiscalía sustentar la formalización del adolescente ante el Juzgado de Garantía, que tras conocer de los detalles de la denuncia, indicaron en radio ADN, decretaron al menor “la medida cautelar de arresto domiciliario total” y se otorgó a la Fiscalía “un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación”.

El establecimiento educacional, por su parte, emitió un comunicado donde “rechazó lo ocurrido” y aseguró haber realizado “acciones inmediatas” para responder a la denuncia con “el contacto inmediato con los apoderados, la notificación a las autoridades competentes y el inicio de una investigación interna, que definirá las medidas pedagógicas, psicosociales y/o disciplinarias correspondientes”.