“La delincuencia no manda aquí”: Alcalde de San Bernardo reveló haber recibido amenazas de muerte en contra de él y su familia

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, alzó la voz después de haber recibido una amenaza de muerte por escrito. A través de sus redes sociales, él realizó un video con el papel en la mano, en donde se puede leer: “te vamos a matar y a tu familia. Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan (...) debes cuidarte tú y tu familia”.

Lejos de ocultarse, el alcalde envió un duro mensaje a las personas que buscaron amedrentarlo y partió afirmando “no nos van a intimidar”. A esto le agregó que la amenaza viene después de sus acciones en contra del crimen organizado y el comercio informal.

“Como es de conocimiento público, hace días hemos hecho un trabajo impecable contra el crimen organizado y las mafias del comercio irregular. Por eso, hoy cobardemente apareció este documento en el frontis municipal con un mensaje claro: ‘alcalde te vamos a matar a ti y a tu familia’”, continuó.

“Les quiero decir a estos cobardes que lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción porque sabemos que actúan de esta manera cobarde, como lo hacen diariamente en muchos territorios de nuestra comuna”, indicó White.

Alcalde de San Bernardo, Christopher White Captura: Instagram @christopherwhitebahamondes

“Vamos a presentar una denuncia”

Por lo mismo, el jefe comunal anunció que tomarán acciones legales en respuesta a esta amenaza. “Vamos a presentar una denuncia, una querella y los vamos a perseguir. Tal como lo hemos hecho con nuestras comunidades cuando lo han requerido porque esa forma de actuar, de amedrentar es lo que en San Bernardo nos aburrimos”.

“Vamos a seguir adelante con más fuerza y con más convicción. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en nuestra lucha firme contra el crimen organizado y contra las mafias que hoy día están insertas en nuestra comuna”, cerró Christopher White en su video.

Por otra parte, en la descripción del video, el alcalde escribió un firme mensaje: “Estas amenazas no me asustan. Me dan más fuerza. No estoy solo. Estoy con las vecinas y vecinos que quieren una comuna más segura y ordenada, con dignidad y sin miedo. Y junto a ellos y ellas, vamos a seguir trabajando por mejorar San Bernardo, cueste lo que cueste”.

“La delincuencia no manda aquí. Y mientras sea alcalde, no lo vamos a permitir”, aseveró.