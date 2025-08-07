Ministro Gajardo se disculpa con familiares de mineros fallecidos en El Teniente por sus declaraciones para referirse a la identificación de los cuerpos

Los seis trabajadores que fallecieron en el derrumbe del yacimiento minero de El Teniente.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ofreció este jueves disculpas públicas a los familiares de los seis mineros fallecidos durante el derrumbe que ocurrió el pasado 31 de julio en la División El Teniente de Codelco.

El jefe de la cartera ministerial reconoció en un punto de prensa que sus dichos respecto de la identificación de los cuerpos de las víctimas, y ofrecidas en una entrevista con CNN Chile, fueron desafortunadas y que por ello “les ofrezco mis disculpas”.

Las disculpas de Jaime Gajardo

En concreto, el ministro de Justicia provocó la molestia en el gremio de trabajadores de Codelco luego de explicar en el canal informativo los trabajos de identificación de los fallecidos por parte del Servicio Médico Legal (SML), instancia en la que su frase de “todos los fragmentos para poder entregar los cuerpos completos” fue catalogada como banal.

La muerte de los seis mineros en El Teniente causó gran impacto a nivel nacional. Fuente: Captura de pantalla Mega.

Incluso, sus dichos llevaron a que la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados gestionara una nota de protesta dirigida al propio Gajardo, quien además recibió las críticas de los propios funcionarios del SML, que aseguraron que su declaración vulneró gravemente “los principios éticos y la dignidad que debe primar frente a la situación del dolor humano”.

“Si mis declaraciones resultaron dolorosas para las familias, les ofrezco mis disculpas”, dijo Gajardo, quien aseveró que “uno siempre puede decir estas cosas de mejor manera, de forma más delicada”.

“Entendemos que pueda existir molestia”, agregó el ministro, quien evidenció su arrepentimiento luego de las críticas recibidas por trabajadores mineros, quienes lo acusaron de “banalizar el trabajo forense” y mostrar un alto grado de “sensibilidad” a la “dignidad de los involucrados en la tragedia y sus respectivas familias”.

“Yo les ofrezco las disculpas a las familias en el caso de que mis declaraciones puedan haber resultado dolorosas”, puntualizó Gajardo, quien sobre el final de su declaración sostuvo que “lo que nosotros queríamos era explicar el por qué no se entregaban los cuerpos inmediatamente, una vez que se identificaron las dificultades en el proceso de entrega a sus familiares”.