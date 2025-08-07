Se desató la controversia: Chile suspende importación de carne argentina tras nuevas regulaciones sanitarias

A través de una Resolución exenta emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se confirmó que Chile decidió suspender la importación de carne desde Argentina. Esta medida se tomó en respuesta a una reciente resolución del gobierno argentino en relación con su industria ganadera.

El SAG explicó que su función principal es “adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al país de agentes infectocontagiosos causantes de enfermedades que afectan a animales, determinando acciones de prevención que se requieran con este objetivo”.

Esta responsabilidad fue clave en la decisión de suspender las importaciones, ya que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina autorizó el ingreso de carne bovina con hueso, libre de fiebre aftosa, a la Patagonia.

En junio pasado, el gobierno argentino, mediante la Resolución N°460, habilitó la importación de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa a las zonas donde la infección está controlada mediante vacunación. Esta decisión generó preocupación en Chile, donde el SAG consideró que las nuevas condiciones sanitarias significaban un riesgo potencial.

Decisión tomada por el SAG

El SAG resaltó que tomó conocimiento de la entrada en vigencia de la Resolución N° 460 de 2025 del Senasa, que establece las condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo y productos cárnicos desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a zonas libres sin vacunación dentro del territorio argentino.

Esta normativa implicó un cambio significativo en las condiciones que el SAG había evaluado previamente, las cuales dieron lugar al reconocimiento de Argentina como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, establecido mediante la Resolución Exenta N° 6985 de 2008.

El SAG agregó que este cambio “representa un cambio en las condiciones presentadas y evaluadas por el SAG, que otorgaron el reconocimiento de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación”. Como consecuencia, se dejó sin efecto el reconocimiento sanitario otorgado a Argentina para la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. En virtud de esta nueva realidad, se suspendió “la importación a Chile desde Argentina de todos los animales y productos de origen animal, que deben cumplir su certificación veterinaria internacional con el requisito sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación”. Esto significa que cualquier producto que no cumpla con estos estándares no podrá ingresar al país.

Impacto en el mercado cárnico

La decisión del SAG podría tener un impacto considerable en el mercado cárnico nacional. Chile, que ha mantenido relaciones comerciales con Argentina en este sector, ahora enfrenta la necesidad de buscar alternativas para satisfacer la demanda interna. La carne argentina es conocida por su calidad y ha sido un pilar en la dieta chilena, por lo que la suspensión podría afectar tanto a consumidores como a comerciantes.

Las autoridades chilenas afirmaron que esta medida busca proteger la salud animal en el país y prevenir la introducción de enfermedades que puedan afectar el ganado local. La fiebre aftosa es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar graves pérdidas económicas en la industria ganadera, lo que justifica la cautela de las autoridades chilenas.