Senador RN se desmarca de Matthei y anuncia que votará por Kast: “Si tengo que renunciar al partido, renunciaré”

Pese al reimpulso que se busca dar en Chile Vamos a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei incorporando nuevos nombres a la campaña, hay algunos militantes de Renovación Nacional (RN) que lisa y llanamente optaron por desmarcarse de la abanderada tras su caída en las encuestas, como es el caso del expresidente de la colectividad, Carlos Larraín, a quien se sumó ahora el senador Alejandro Kusanovic.

El parlamentario señaló que “Evelyn Matthei debió haber representado sus ideas propias y lo que ella siente, no haber sido influenciada por un grupo que viene del gobierno de Piñera. Ella debió haber aparecido como algo nuevo, incluso haber reconocido los errores que se cometieron anteriormente para tener un resultado exitoso, cosa que no se hizo”, indicó a La Segunda.

Kusanovic agregó que la llegada de Juan Sutil y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, a la campaña de Matthei es “más de lo mismo. En vez de ayudarla la van a sepultar, digamos, porque la gente quiere algo nuevo. Ellos representan lo que la gente no quiere”.

En ese sentido, agregó que la exalcaldesa de Providencia “es parte de lo mismo, porque quienes están detrás de ella son parte del sistema político tradicional, que es lo que la gente no quiere. Por eso han aparecido partidos nuevos como republicanos y libertarios. A ellos se los ve como esperanzas de solución”.

Por tal razón, Kusanovic explicó que no apoyará a la candidata de su sector, ya que votará “por el candidato de derecha que vaya punteando en la derecha, voy a votar por Kast. Entre las opciones para ganar es el mejor, tiene el carácter para enfrentar los problemas y yo espero que sintonice correctamente con el sentimiento de las personas, un tema que es fundamental”.

Finalmente, el senador de RN dijo que “siempre he sido independiente, he dicho lo que siento y lo que pienso y si tengo que renunciar al partido, renunciaré”.