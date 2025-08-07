Sernageomin decreta alerta técnica amarilla para complejo volcánico Laguna del Maule por peligro de emisión de gas

Durante la tarde de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), junto al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), desarrollaron una mesa técnica, oportunidad en la cual el organismo competente informó el cambio de la alerta técnica del complejo volcánico Laguna del Maule, pasando de verde a amarilla.

Mauricio Lorca, subdirector Nacional de Geología de Sernageomin, explicó que la medida responde a un análisis detallado de los datos obtenidos por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV). “La actividad registrada en la zona justifica el cambio de alerta. Se mantiene una zona de posible peligro por emisión de dióxido de carbono (CO₂) en un radio de dos kilómetros desde el centro de la anomalía”, indicó.

Lorca subrayó que el monitoreo del sistema volcánico se realiza en línea, de manera permanente, lo que permite una respuesta oportuna ante cualquier variación relevante.

En tanto, Franco Vera, jefe de la Unidad de Geología y Peligros de Sistemas Volcánicos de la RNVV, señaló que “en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento progresivo de eventos sísmicos localizados principalmente en el sector oriental y central de la laguna, y una aceleración en la tasa de deformación superficial”.

Por su parte, el director regional (s) de SENAPRED Maule, Alejandro Boettiger, -tras encabezar una mesa técnica regional- señaló que en virtud de los antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin, hemos determinado declarar Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente. Esta medida implica, en primera instancia, el reforzamiento de las condiciones de monitoreo del complejo volcánico Laguna del Maule.

De igual forma, la autoridad hizo un llamado a la tranquilidad a la población y a quienes hacen uso del paso fronterizo, en atención a que el complejo volcánico se encuentra bajo monitoreo por parte de los organismos técnicos, y desde SENAPRED Maule se mantendrán las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.

Complejo volcánico Laguna del Maule

El complejo volcánico se encuentra ubicado en la zona limítrofe con Argentina de la Región del Maule. Este complejo cubre alrededor de 500 km2 y está formado por conos, volcanes de escudo, domos y flujos de lava.

Estudios geológicos han identificado al menos 130 centros eruptivos individuales (Hildreth et al., 2009), de los cuales han sido emanados más de 170 km3 de material.