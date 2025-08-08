Comisión investigadora por robo de cable de cobre invita a Kast por vínculo con líder de banda detenido en abril

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, fue invitado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el robo de cable de cobre, tras participar en 2020 de una cena junto al líder de una banda delictual en Coquimbo.

El pasado 23 de abril, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Coquimbo dieron a conocer detalles de la Operación Oro Rojo, donde se detuvo al presunto líder de una banda delictual dedicada al robo de cable de cobre y precandidato a alcalde del Partido Republicano por Coquimbo en 2024, Francisco San Martín Álvarez.

Según se detalló en ese momento, el grupo operaba en Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago, para luego a través de una fundición proceder a elaborar cables de cobre que eran exportados a India y Bélgica.

En la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía de Coquimbo imputó a San Martín por su presunta participación en una asociación criminal, receptación, lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros; quedando en prisión preventiva.

Según El Mostrador, “Francisco San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido, al punto que habitualmente cedía su exclusiva casa en el sector de Cabinas de Peñuelas, en Coquimbo, para que se usara como sede del Partido Republicano en la región”.

Además, “en más de una ocasión el imputado ofreció otra casa, que tiene en el sector del balneario de Las Tacas, para que José Antonio Kast alojara cuando iba a la región, aunque no existe registro de que el candidato presidencial se haya quedado efectivamente en ella”, agregó el citado medio.

Invitación a comisión investigadora

Es por este vínculo, que la comisión investigadora que indaga el robo de cables de cobre en el país, invitó para la próxima sesión del miércoles 13 de agosto al candidato republicano José Antonio Kast, además del fiscal nacional, Ángel Valencia y el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El diputado socialista e integrante de la instancia, Daniel Manouchehri, afirmó que “José Antonio Kast fue citado a la comisión investigadora para explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”.

Asimismo, según el parlamentario, “San Martín ya había sido detenido en 2022 y aún así los republicanos lo llevaban como candidato a alcalde. ¿Fue Kast a buscar apoyo político o financiero? ¿Cuándo supo quién era realmente San Martín? ¿Ese fue el motivo de por qué lo bajaron de la candidatura? Y sí lo sabían, ¿Por qué no lo hicieron público?”.

Su par del Frente Amplio, Carolina Tello, en tanto, señaló que “es fundamental que las instituciones cumplan su rol y que se esclarezca cualquier vínculo con el imputado Francisco San Martín. No se trata solo de responsabilidades legales, sino también políticas. Si alguien que ha aspirado a dirigir el país aparece vinculado a una investigación de esta gravedad, tiene el deber de aclararlo públicamente. La ciudadanía merece transparencia y respuestas claras”.