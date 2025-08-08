Escándalo: Abuelos fueron detenidos por inscribir a su nieto como hijo

Una pareja de abuelos fue capturada tras inscribir a su nieto como hijo en el Renap. (Foto con fines iluestrativos-123RF)

Una pareja de adultos mayores fue detenida en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, tras ser acusada de inscribir de manera irregular a su nieto como si fuera su hijo biológico.

La captura se llevó a cabo el pasado 7 de agosto y los detenidos fueron identificados como Francisco “N”, de 63 años, y Benita “N”, de 65. Estos individuos eran requeridos por un juzgado local desde el 10 de julio por los delitos de supresión y alteración del estado civil, así como falsedad ideológica.

Registro irregular de parentesco

Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el caso se remonta a 2016, cuando la pareja se presentó en el Registro Nacional de las Personas (Renap) para registrar a su nieto como hijo propio, ocultando así la verdadera relación familiar.

Este acto fraudulento fue descubierto durante un proceso de verificación legal que dio inicio a una investigación penal.