Estados Unidos duplica recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en la recompensa por información que conduzca a la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, elevando el monto a 50 millones de dólares. Este anuncio fue realizado por la fiscal general Pam Bondi el pasado 7 de agosto, a través de un video publicado en su cuenta oficial de X.

En su declaración, Bondi acusó a Maduro de colaborar con organizaciones criminales, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, para facilitar el ingreso de drogas a territorio estadounidense. “Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional ”, indicó la fiscal general.

La recompensa se ofrece en conjunto por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Bondi especificó que la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína asociadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas corresponden directamente al mandatario venezolano.

La fiscal enfatizó que estas operaciones son una “fuente primaria de ingresos para los cárteles mortíferos instalados en Venezuela y México”. En un comunicado, el Departamento de Estado mencionó que “durante más de una década, Maduro ha sido un líder del Cartel de los Soles, que es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos”. Esta organización ha sido designada por el Departamento del Tesoro como uno de los grupos terroristas globales más peligrosos.

El incremento de la recompensa a 50 millones de dólares representa un doble aumento respecto a la cifra anterior. En enero de este año, el expresidente Joe Biden fijó la recompensa en 25 millones de dólares, justo antes de que Donald Trump asumiera el cargo. La última toma de posesión de Maduro, que ocurrió a principios de 2025, fue tras un controvertido proceso electoral en julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, le otorgó el 52% de los votos sin presentar las actas que respaldaran este resultado.

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha comenzado a recopilar pruebas para demostrar que su candidato, Edmundo González Urrutia, realmente ganó los comicios. Según sus investigaciones, González habría obtenido cerca del 70% de los votos al contar con más de un 80% de las actas de escrutinio. El Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales independientes que siguió las elecciones, corroboró la veracidad de estos resultados.

Los resultados que defiende el régimen de Maduro han sido rechazados por gobiernos de todo el mundo, lo que ha intensificado las críticas hacia su administración. Antes de que Biden fijara la recompensa en 25 millones, Trump había ofrecido 15 millones por información que condujera a la captura de Maduro durante su primer mandato.

En el video de anuncio, Bondi también destacó que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. “Maduro no escapará a la justicia y se le obligará a rendir cuentas por sus despreciables delitos”, declaró la fiscal general.

Por su parte, el canciller venezolano, Yvan Gil, descalificó la recompensa de Estados Unidos, calificándola de “patética” y “ridícula”. En un mensaje en su cuenta de Telegram, expresó: “La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”. También se refirió al anuncio como “un chiste” y una “desesperada distracción de sus propias miserias”, además de describirlo como una “burda operación de propaganda política”.