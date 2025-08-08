Impactante revelación de secuestro en Conchalí: víctima fue obligada a comerse su propia oreja

La PDI y la Fiscalía ECOH informaron sobre la detención de seis integrantes de un clan familiar involucrados en un secuestro en Conchalí, donde la víctima, un miembro de la misma organización criminal, fue forzada a mutilarse. Este hecho se produjo el 8 de julio de este año y fue revelado tras la detención de los sospechosos, quienes fueron detenidos.

PUBLICIDAD

Detalles del secuestro y detenciones

El subprefecto de la Bipe Antisecuestros de la PDI Metropolitana, Hassel Barrientos, brindó información sobre el suceso, indicando que los detenidos son dos venezolanos y cuatro chilenos, incluyendo a dos mujeres y un menor de edad.

Barrientos explicó que el secuestro se centró en un ciudadano chileno de 38 años, que estuvo cautivo por aproximadamente 20 horas. Durante este tiempo, la víctima fue objeto de torturas y lesiones antes de ser liberada.

Según las fuentes consultadas, la víctima fue forzada a comerse una de sus orejas tras ser amputada. Además, se realizaron incautaciones de drogas en Conchalí y en un punto de venta en Loncura, en la región de Valparaíso.

Durante el operativo, también se detuvo a dos personas por infracción a la Ley de Drogas y a un tercero que tenía una orden de detención por robo. En total, nueve personas fueron detenidas en relación con esta operación policial, que el subprefecto calificó de exitosa, ya que se logró capturar a todos los autores materiales del delito de secuestro.

Contexto del crimen y la investigación

Barrientos añadió que la víctima formaba parte del mismo clan familiar y era responsable de un punto de distribución de drogas. Las diferencias en las cuentas de venta llevaron a este brutal acto. “Esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos”, afirmó el policía civil.

La fiscal Magdalena Díaz, de la Fiscalía ECOH, confirmó que la captura se realizó a las 23:50 horas del 8 de julio, y que los otros dos detenidos en Quintero también pertenecen a la misma banda de narcotraficantes. “Esto quiere decir que logramos la detención de ocho imputados de esta banda delictual”, explicó Díaz.

PUBLICIDAD

La investigación se inició cuando la víctima, tras ser liberada, se presentó en un centro de salud en Conchalí, donde recibió atención médica y realizó la denuncia correspondiente. Esto llevó a la Fiscalía ECOH a iniciar una indagatoria junto con la PDI, que permitió identificar a los responsables y concretar sus arrestos.

La formalización por el delito de secuestro con mutilación está programada para hoy en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. “La investigación sigue su curso, por lo tanto, todos los demás detalles se darán a conocer en esa audiencia y también a lo largo de la investigación”, concluyó la fiscal.