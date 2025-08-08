Johannes Kaiser aseguró que el estallido social fue “un intento golpista” contra el gobierno de Sebastián Piñera

El candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró durante la tarde de este jueves 7 de agosto que el estallido social ocurrido en octubre de 2019 fue un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Sebastián Piñera, añadiendo que hubo un “diseño” de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Kaiser hizo estas declaraciones en el seminario organizado por ChileTransporte, donde participaron los candidatos de derecha.

Así, durante su intervención, el aspirante a La Moneda señaló que en ese momento, “Chile en comparación con hoy día estaba muchísimo mejor. Es decir, si efectivamente los $30 fueron el detonante para el estallido social, ¿qué es lo que tendría que estar pasando hoy día?“.

Kaiser aseguró que el estallido social fue “un intento golpista”

En ese sentido, indicó que “este gobierno ha arruinado en todos los índices la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros no podemos comprarnos el relato de la extrema izquierda de que esto no fue un tema planificado".

Para Johannes Kaiser, el estallido social tuvo un “diseño”, añadiendo que “aquí había logística, mando, inversión de recursos en lo que fue un intento golpista contra el presidente Piñera de quien yo fui opositor (...) Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo y la próxima vez quizás incluso perder nuestro país", aseguró.

En tanto, el candidato presidencial también hizo un llamado a no dejarse engañar “por un discurso que lo ha instalado la izquierda porque le conviene, de que Chile sería un país tan terriblemente desigual y oprimido que tuvieron que salir las masas a la calle a destruirlo todo. Eso no es cierto, es una mentira, y nosotros si queremos entregar certeza tenemos que combatir primero esa mentira”, puntualizó. Kaiser.