Pamela Jiles: “Franco Parisi no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos”

Durante la jornada de este viernes 8 de agosto, la diputada Pamela Jiles, se refirió a su reciente incorporación al Partido de la Gente (PDG) y a su apoyo a la candidatura presidencial de Franco Parisi, quien postula por tercera vez a La Moneda.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Pamela Jiles fue consultada sobre el apoyo que le da al candidato que en el pasado fue demandado por su exesposa por la pensión alimenticia de sus hijos, demanda que alcanzaba los $200 millones y que de acuerdo a lo que ha indicado el propio Parisi, está saldada.

“Hasta donde llega la información, que usted comprenderá que me interesa mucho tenerla, Franco Parisi, para ser claro, no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos. No es que haya estado y se haya salido. Es que no ha estado jamás. Y en cualquier caso, no lo está ahora”, indicó en conversación con CNN Chile radio.

¿Qué pasó con su opinión de Parisi?

La diputada Pamela Jiles también fue consultada sobre su opinión respecto del candidato Franco Parisi, ya que en redes sociales le han recordado un antiguo posteo en X (antes Twitter), donde aseguraba que “jamás sería parte de una lista parlamentaria con un deudor de alimentos”.

Al respecto, la parlamentaria señaló que “yo no tengo ningún interés de revisar uno a uno los diversos tweets que han aparecido en que yo supuestamente digo cosas. No sé cuáles son reales, ni me interesa”.

Además apuntó que “es que lo que yo opinaba respecto al 2021 de Franco Parisi es exactamente lo que opino hoy día. Que jamás sería parte de la lista de un deudor de alimentos. Y no soy parte de ninguna lista de ningún deudor de alimentos. Entonces, entrar en una chimuchina ya no me interesa, no tiene sentido”, cerró.