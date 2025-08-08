Pareja muere tras caer de un acantilado mientras tenía relaciones sexuales en su auto

Un accidente fatal ocurrió en un acantilado de la región montañosa de Espírito Santo, Brasil, donde una pareja perdió la vida en circunstancias dramáticas. Según informaron diversos medios, como The Sun, la mujer de 42 años y el hombre de 26 se encontraban en un auto en una rampa de despegue de ala delta, aparentemente después de haber estado en una fiesta. Mientras mantenían relaciones sexuales dentro del vehículo, un movimiento desestabilizó el auto y provocó su caída.

El automóvil se precipitó por un despeñadero de aproximadamente 400 metros, lo que resultó en la muerte instantánea de ambos. Al ser encontrados, estaban desnudos cerca del lugar del accidente. Las autoridades confirmaron que no había signos de violencia ni de intervención de terceros. Además, se constató que el freno de mano del vehículo estaba activado, lo que descartó un posible fallo mecánico.

Detalles del accidente

Un video que circula en redes sociales muestra los instantes posteriores al accidente, donde se aprecia al vehículo cayendo por un terreno escarpado. En las imágenes, se ve cómo ambos ocupantes son expulsados del auto durante la caída, mientras este continúa su descenso hasta quedar completamente destrozado en el fondo del acantilado.

Las autoridades recalcaron que el movimiento interno del auto fue suficiente para desestabilizarlo y provocar la tragedia. Aunque se activaron los protocolos de investigación, se llegó a la conclusión de que el incidente fue accidental. No se encontraron evidencias de intervención externa, lo que llevó a los investigadores a descartar la posibilidad de un acto delictivo.

El freno de mano activado y la ausencia de signos de lucha apuntan a que la situación se tornó crítica de manera inesperada.