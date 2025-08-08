Profesor de filosofía es detenido tras amenazar e insultar a estudiantes de tercero medio en liceo de La Cisterna

Personal de Carabineros detuvo a un profesor de 28 años del liceo Técnico Industrial de La Cisterna, luego que fuera denunciado por sus alumnos de tratos denigrantes y amenazas.

Según detalló la policía, el docente de filosofía se habría puesto a gritar e insultar a alumnos de tercero medio, siendo retenido por el inspector del colegio a la espera de Carabineros.

En el establecimiento explicaron a la policía uniformada que el profesor fue sorprendido impartiendo clases, al parecer, bajo los efectos de la droga, ya que expresaba discursos incoherentes respecto de temas sexuales, consumo de estupefacientes y política.

Personal policial trasladó al profesor hasta un centro de atención primaria, donde le habría manifestado a la persona que lo atendió, que había consumido drogas alrededor de las 4 de la madrugada, para luego concurrir a hacer clases.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló a TVN que “se trata de algo impropio de un profesional de la educación, de ninguna manera corresponden las conductas de tipo sexualizada o agresiva o incoherente, como se ha denunciado. Por lo tanto, nosotros como colegio de profesores ciertamente de ninguna manera avalamos.El docente este no es colegiado, por lo tanto, no está obligado a regirse por nuestro código de ética”.

Otro profesor investigado por gritos

El pasado miércoles 6 de agosto, la Fiscalía Local de Limache informó del inicio de una investigación de oficio en contra del profesor de un liceo de la comuna, luego que se viralizara un video donde el docente le grita a un grupo de estudiantes en medio de una discusión sobre la figura del dictador Augusto Pinochet.

En el registrose escucha al profesor reprender a un alumno que, según su testimonio, habría emitido comentarios en defensa del fallecido dictador: “Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet”, se le oye decir antes de ser interrumpido por una alumna. Visiblemente molesto, el profesor reacciona:“¡Cállate, cállate te dije!”.defendiendo a Pinochet, y yo tengo familiares... ¡Cállate!“, todo mientras los alumnos le intentan responder.

A raíz del hecho, el fiscal Rodrigo Castillo detalló que “la Fiscalía de oficio ha iniciado una investigación penal a raíz de la difusión en redes sociales de un video registrado al interior de un establecimiento educacional de la comuna. En el registro audiovisual, se logra escuchar a un docente que en el contexto de una clase profiere gritos de manera bastante vehemente y agresiva hacia algunos estudiantes“.

Además, el persecutor adelantó que la Fiscalía “ya dispuso la realización de diligencias investigativas específicas instruyendo a Bicrim de la PDI de Limache, que es la unidad policial que va a estar a cargo de la investigación, para que recaben todos los antecedentes que permitan determinar si estos hechos configuran el delito de trato degradante de niños y adolescentes, o incluso pesquisar la existencia de otros malos tratos que eventualmente pudiera haber realizado este educador y que pudieran configurar otros ilícitos penales“.