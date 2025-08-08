¿Quién es el empresario secuestrado en Quilicura?: hijo de expresidente de Audax Italiano y CEO de firma ligada a fabricación de bolsas

En la madrugada del viernes, fue encontrado el empresario Rodrigo Sandro Cantergiani Rabanal, quien había sido secuestrado el jueves en Quilicura. La víctima, de 63 años y CEO de Ceroplas, fue liberada sin lesiones y se encuentra en buen estado de salud.

De acuerdo a los primeros informes de Carabineros, Cantergiani fue abordado por al menos tres hombres armados en la intersección de Av. Colorado con Los Lingues, cerca de la empresa que dirige. Los delincuentes lo sacaron de su automóvil bajo amenazas y lo obligaron a subir a un vehículo marca MG de color gris, que se alejó rápidamente del lugar.

Rodrigo Cantergiani es cofundador de Ceroplas, una empresa dedicada a la fabricación de bolsas y artículos compostables. Junto a sus hijos Lucas y Franco, ha liderado la compañía.

Un empresario con legado familiar

La Tercera destaca que es hijo de Valentín Cantergiani Cassaneli, ex presidente de Audax Italiano, Rodrigo ha estado involucrado en el mundo empresarial desde hace más de 30 años. En su perfil en el sitio oficial de Ceroplas, se menciona que su trayectoria incluye la dirección y propiedad de una fábrica de plásticos reconocida, donde implementó avances significativos en los procesos de producción.

“Su trayectoria profesional abarca más de 30 años en la dirección y propiedad de una fábrica de plásticos renombrada. En esta posición, lideró innovaciones significativas en los procesos de producción y desarrollo de productos de plástico, consolidando su reputación como un referente indiscutible en el sector”, se puede leer en su presentación pública.

Cantergiani también figura como gestor de intereses en el registro público de la Ley del Lobby.

El secuestro se produjo en un área principalmente industrial, lo que generó preocupación entre los trabajadores y los habitantes de la zona. Testigos describieron cómo los atacantes abordaron a Cantergiani justo cuando llegaba a su lugar de trabajo. “Lo sacaron del auto”, declaró un empleado de Ceroplas que prefirió no revelar su identidad.

Mensajes extorsivos y la liberación

Después del secuestro, familiares de Cantergiani recibieron mensajes extorsivos de los captores que exigían $ 300 millones por su liberación. Sin embargo, el empresario fue encontrado en la mañana del viernes en Puente Alto, trasladado por un tercero hasta una unidad policial. Desde el grupo ECOH de la fiscalía, se confirmó que Cantergiani se encontraba sin lesiones.

La investigación del secuestro está siendo llevada a cabo por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en colaboración con Carabineros del OS9. Este caso ha generado gran atención en los medios y entre la comunidad, preocupados por la seguridad en la región.