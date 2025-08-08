Salen a la luz otras conductas fuera de control de profesor de Limache

Docente del Liceo de Limache es apartado de sus funciones tras discusión sobre Pinochet que llegó a los gritos: “¡Cállate, cállate te dije!”

La Municipalidad de Limache decidió apartar a un profesor tras la difusión de un video polémico en el que se le observa haciendo callar a sus alumnos de manera agresiva por defender al dictador Augusto Pinochet. Tras el incidente, la municipalidad inició un sumario administrativo para investigar la conducta del profesor.

En el clip, el docente interrumpe a una estudiante que intenta expresar su opinión, gritando: “Lo repito para que todo el mundo lo escuche, acá su compañera está hablando, defendiendo a Pinochet” . A pesar de que la alumna le aclara que no lo está defendiendo, el profesor, visiblemente alterado, responde: “¡Cállate, cállate, te dije!”

Reacciones de la comunidad escolar

La situación ha desencadenado una serie de testimonios de otros alumnos, revelando más conductas problemáticas del docente. En una entrevista con Meganoticias, una estudiante comentó que el profesor “reaccionó de manera agresiva contra todos los estudiantes, que quizás algunos no tenían nada que ver”. Además, relató que “en nuestro curso nunca fue tan agresivo, pero sí golpeaba las mesas, era una persona bastante dura”.

Otra alumna también corroboró estas actitudes, indicando que “de alguna manera sí era violento. Es verdad que a veces golpeaba la mesa o la pizarra y alzaba mucho la voz”.

Un apoderado expresó su preocupación, señalando que “estamos viviendo tiempos de mucha agresividad, de parte de todo el mundo, niños y adultos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la forma que está educando”.

El video viral

En el registro se escucha al docente reprender a un alumno que, según su testimonio, habría emitido comentarios en defensa del exdictador Augusto Pinochet.“Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet”, se le oye decir antes de ser interrumpido por una alumna. Visiblemente molesto, el profesor reacciona:“¡Cállate, cállate te dije!”.

Ante el altercado, otros estudiantes intentan intervenir, lo que genera una nueva reacción del docente: “No estoy hablando contigo, también te callas. Cállate, no te metas, el asunto no es contigo”.

La alumna que fue increpada intenta explicar su postura: “Yo acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, en ningún momento dije que no”. Sin embargo, el profesor continúa exigiendo silencio. “Cállense los dos. ¿Por qué siguen hablando?”, se le escucha decir.