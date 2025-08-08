Teletón presentó a Alan García Gaete, el niño embajador de la campaña 2025: “He aprendido que no me puedo rendir”

Durante la jornada de este viernes 8 de agosto y como una celebración adelantada del Día de la Niñez, la Fundación Teletón reveló la identidad del niño embajador de la campaña 2025, que este año es Alan García Gaete, un niño de 12 años amante del baile, de jugar al UNO y que tiene como su comida favorita el arroz con huevo y ensalada de tomate.

Alan fue presentado oficialmente en una fiesta para los estudiantes del Colegio Providencia —donde él mismo estudia—, y que contó con números musicales de Christell y Ricardo Ramírez, doble chileno de Jungkook de BTS.

Tras ser presentado como niño embajador, Alan expresó su emoción por el rol que desde ahora desempeñará. “Para mí es algo increíble, ya que tengo la misión de representar a más de 32 mil niños que se atienden en todos los institutos Teletón de Chile. A mí también me ha ayudado mucho la Teletón. Es un lugar en donde tengo amigos, me rehabilito y puedo hacer un montón de cosas”, dijo.

Por su parte, su mamá, Gilda Gaete, dijo que la solicitud que recibieron para que Alan fuera el embajador de la campaña Teletón fue una gran sorpresa para ellos. “Fue una linda sorpresa y, como familia, estamos con todas las fuerzas para poder que Alan pueda salir adelante y represente esta campaña por todo lo que nos entrega Teletón día a día”, porque no solamente se rehabilita la parte física, también el corazón. Y eso es fundamental y es impagable”, aseguró emocionada.

La presentación del niño embajador forma parte de los hitos clave para la campaña solidaria de Teletón, que este año se realizará los días 28 y 29 de noviembre.

“Alan es un talento impresionante, ustedes lo han visto bailar, pinta de una manera increíble, es totalmente histriónico y lo que Alan nos demuestra es que de verdad cada uno a ver a Alan y van a ver a toda su familia, vean también la necesidad de que le podamos dar esto mismo a las 32.000 niños que están en Teletón”, dijo María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón.

La primera parte de la historia de Alan se conoció en la Teletón 2023, cuando fue una de las 22 historias de vida contadas durante la cruzada solidaria. Ahora, dos años más grande, nos mostrará los avances en su proceso de rehabilitación, sus sueños y nuevos desafíos.

Alan García Gaete es el niño embajador de la Teletón 2025 (Teletón)

La historia de Alan, el niño embajador 2025

Alan nació con espina bífida (mielomeningocele). Gracias al programa de rehabilitación de Teletón y el apoyo incondicional de sus padres, Alan ha logrado enormes avances: en la actualidad puede desplazarse con bastones en lugar de la silla de ruedas, mejorando notablemente su calidad de vida y su independencia.

Sus padres son Gilda Gaete y Marcelo García, quienes decidieron adoptarlo, al igual que a su hermano menor, Facundo García Gaete. “Cuando mis papás me fueron a adoptar fue un momento increíble. Yo me sentí muy, muy feliz, porque por fin iba a tener una familia”, recordó Alan. “Si bien no son hijos de mi guatita, son mis hijos de corazón”, añadió Gilda al contar su historia.

El nuevo niño embajador de la Teletón es fanático del baile. De hecho, forma parte del taller de ciclodanza de Teletón y es parte del elenco de la ópera rock “Mírame a los ojos”, co-creada por más de 40 niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad que participan en el Taller de Arte y Terapias Creativas (UTAC) del Instituto Teletón Santiago.

Además, le gusta el fútbol (es fanático del Colo–Colo y el Real Madrid), le gusta leer libros de historia y su youtuber favorito es Germán Garmendia.

El cierre de campaña de Teletón de este año se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con el tradicional programa televisivo de 27 horas que transmiten conjuntamente los canales de televisión agrupados en Anatel.

La meta de esta campaña busca superar los $40.502.617.946 (cifra de tablero) del último cómputo que tuvo el programa televisivo 2024.