Expareja de la denunciante de Manuel Monsalve es investigado por amenazas de difusión de material privado

Esta semana se dio a conocer una nueva arista del Caso Monsalve después de que la abogada de la querellante, María Elena Santibáñez, denunció que el defensor público del exsubsecretario del Interior, Victor Providel, habría facilitado contactos televisivos a dos imputados que buscaban filtrar material íntimo de la víctima.

PUBLICIDAD

Esta historia comienza a escribirse a finales de febrero, cuando la denunciante conoció a un hombre de nacionalidad uruguaya de nombre Fernando Nicolás Silva Tagliabúe (34), quien cuenta con antecedentes penales en Bolivia y Brasil, en la fila de un bar en el barrio Bellavista. Posteriormente, ellos iniciaron una relación sentimental y llegaron a vivir juntos.

De acuerdo a lo relatado por La Tercera, esta relación se tornó turbulenta con episodios de violencia. Fuentes cercanas aseguraron que durante su romance realizaron grabaciones íntimas.

La acusación en contra de Providel

En mayo, la Fiscalía Centro Norte abrió un expediente después de recibir una denuncia de la víctima en contra del uruguayo por amenazas, violencia y difusión de material privado. Silva junto al imputado chileno Maximiliano Sepúlveda habrían coordinado la distribución de dicho material en canales de televisión.

El jueves, la abogada María Elena Santibáñez realizó una denuncia contra Víctor Providel. En un comunicado, Santibáñez señaló que él “cooperó activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad (de la víctima) con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”.

Dicha denuncia será un reclamo formal ante la Defensoría Metropolitana Norte en los próximos días, y vale mencionar, que esta acusación terminó en un sumario contra Providel. A pesar de esta denuncia, Silva nunca ha sido llamado a declarar por la Fiscalía, solo se le incautó su teléfono junto al de Sepúlveda. Actualmente, el paradero del uruguayo es desconocido tras salir del país.

Se aseguró que el defensor público se habría comunicado por mensajes de texto con Sepúlveda para darle contactos de periodistas con el fin de distribuir los videos.

PUBLICIDAD

Según fuentes de la Defensoría Penal Pública, las personas con las que se contactó son: una actriz vinculada a un programa de farándula y una productora de un espacio televisivo espectáculos.

¿Qué pasará con Providel?

El medio citado señaló que se realizó una reunión de emergencia en el DPP junto a la prueba de los chats para discutir el futuro de Providel. Posteriormente, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, salió a respaldarlo.

A través de un comunicado, la DPP aseguró que los chats “no se condicen con lo que la señora Santibáñez ha aseverado”, y añadieron que les “preocupa que la querellante vierta graves acusaciones que atentan contra el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos”.

“Somos enfáticos en señalar que el cambio de defensor penal público solo se produce por infracción de estándares de defensa o a solicitud del imputado, de nadie más”, confirmando la permanencia de Providel dentro de la defensa de Manuel Monsalve