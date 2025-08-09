“Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra”: Marcha de las Ollas Vacías por Palestina convocó a cientos de personas en Santiago

Este sábado 9 de agosto, en las calles de Santiago se realizó la Marcha de las Ollas Vacías esto en protesta de la hambruna provocada por parte del gobierno del Israel a la gente de Palestina. Esto en el marco del genocidio en contra del pueblo palestino perpetrado por las fuerzas armadas de Israel y sus aliados, que comenzó a finales de 2023.

De acuerdo al sitio Al Jazeera, las cifras de las personas que han muerto debido a desnutrición en Palestina ascienden a 212, siendo 98 niños desde el inicio del genocidio. En las últimas 24 horas, 11 personas fallecieron producto de la hambruna, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

Vale recordar que Israel ha impedido el ingreso de camiones de alimentos a territorio Palestino, lo que ha sido una constante durante este genocidio, según lo detallado por el medio citado. Ellos han culpado a la ONU o Hamas por la ausencia de los camiones con ayuda humanitaria.

La Marcha de las Ollas Vacías en Santiago

La Marcha de las Ollas Vacías convocó a cientos de personas en la capital y la cita era a las 11 AM al frente del Centro Cultural Gabriela Mistral para llegar al metro Los Héroes, en las cercanías del Palacio de La Moneda.

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massu, señaló sobre la finalidad de Marcha de las Ollas Vacías que “queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra. Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente”.

“La Marcha de las Ollas Vacías será un acto simbólico y contundente. Invitamos a toda la sociedad civil chilena a marchar con ollas vacías, como representación del hambre que arrasa a Gaza. Es un grito desde la dignidad, desde la humanidad y desde la resistencia. Palestina necesita al mundo despierto”, comentó antes de la marcha, de acuerdo a lo consignado por La Tercera.