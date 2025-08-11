Cadem: Kast ganaría en primera y segunda vuelta, Jara baja y Matthei recupera tercer lugar

Durante la segunda semana de agosto, la encuesta Plaza Pública Cadem reveló importantes novedades sobre la campaña de José Antonio Kast, quien se mantiene en el primer lugar en intención de voto para la primera vuelta presidencial con un 28%.

PUBLICIDAD

En el segundo lugar, la exministra y candidata del oficialismo, Jeannette Jara, experimentó una caída de cinco puntos, situándose en un 26%. Por otro lado, Evelyn Matthei recuperó terreno y volvió al tercer puesto con un 16%, aumentando cinco puntos en comparación con la medición anterior.

Los siguientes lugares en la preferencia electoral son ocupados por Franco Parisi con un 12%, y Johannes Kaiser, que se encuentra en un 5%tras perder un punto. También figuran Marco Enríquez-Ominami con un2% (ganó un punto), seguido por Harold Mayne-Nicholls con un1%, y finalmente Eduardo Artés, que no obtiene intención de voto registrada.

Un 10% de los consultados expresó que no votará, no sabe o no responde.

Expectativas presidenciales

En cuanto a las expectativas sobre quién será el próximo presidente, un 39% de los encuestados considera que Kast saldrá victorioso, lo que representa un aumento de ocho puntos. Por su parte, Jara es vista como posible mandataria por un 25%, cifra que bajó un punto. Las expectativas de Matthei y Parisi también disminuyeron, en 4 y 2 puntos respectivamente.

Si se consideran posibles escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 14 puntos (48% vs 34%) .

Además, Matthei derrotaría a Jara por 9 puntos (46% vs 37%), y Parisi ganaría por 3 puntos (39% vs 36%). En contraste, Kaiser perdería ante Jara por 6 puntos (41% vs 35%).

PUBLICIDAD

La encuesta también destacó que el 64%de los participantes manifiestan un alto interés en las elecciones, mientras que un 89% afirma tener decidida su asistencia a votar.

En lo que respecta a la aprobación del presidente Gabriel Boric, su índice de aprobación se sitúa en un 35%, con un incremento de tres puntos, mientras que su desaprobación alcanza el 62%, con una disminución de cuatro puntos.

Evaluación de instituciones

La encuesta también arrojó resultados sobre la evaluación de instituciones en el país. Los Bomberos continúan siendo la institución mejor valorada, alcanzando un notable 99%de aprobación. La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros también obtuvieron calificaciones altas, con un 79% y 77% de aprobación, registrando incrementos de 6 y 5 puntos respectivamente.

Por el contrario, las Fuerzas Armadas y Gendarmería mostraron caídas significativas en su valoración. La Armada se ubicó en un 73% (-10 puntos), la Fuerza Aérea en un 68% (-11 puntos), y el Ejército en un 66% (-10 puntos). Gendarmería presenta un51% de aprobación, con una caída de 13 puntos.

Por último, los partidos políticos se mantienen como los peor evaluados, con solo un 15% de aprobación.